Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

Son Kabine Toplantısı'ndan bugüne kadar ülke ve millet için eser ve hizmetlerle dolu pek çok program gerçekleştirdiklerini ifade eden Erdoğan, EFES-2022 Tatbikatı'nın son günü törenleri için 9 Haziran'da gittikleri İzmir'de ordunun gücünü bir kez daha yerinde gördüklerini hem de bölgesel meselelerle ilgili mesajları kamuoyuyla paylaştıklarını söyledi.

Terör, göç, savaş, ekonomik ve sosyal krizler gibi hayati sınamalardan geçen bölgede EFES-2022 Tatbikatı'nın dosta güven, düşmanlara korku veren bir program olarak başarıyla icra edildiğini vurgulayan Erdoğan, Türkiye'nin dünyanın terörle mücadele tecrübesi en eski ve etkili ülkelerinin başında geldiğini belirtti.

Erdoğan, vatan topraklarının dört bir yanında yaşanan çatışmaların ve hırsı boyunu aşan yönetimlerin yol açtığı siyasi, insani krizlerin yükünü en fazla taşıyan ülkenin Türkiye olduğunu ifade etti.