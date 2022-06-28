28 Şubat davasında müebbet hapse çarptırılmıştı: Çevik Bir için “infaz erteleme” raporu

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 28 Şubat davası, 13 Nisan 2018'de karara bağlandı. Dönemin simge ismi Genelkurmay 2'nci Başkanı Çevik Bir, emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 18 sanığa "Türkiye Cumhuriyeti icra vekilleri heyetini cebren ıskat veya vazife görmekten men" suçundan müebbet hapis cezası verildi.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, temyiz incelemesini 9 Temmuz 2021'de tamamlayarak, 14 sanık hakkındaki müebbet hapis cezasını onadı. Sanıklardan eski YÖK üyesi Erdoğan Öznal, dönemin YÖK Başkanı Prof. Dr. Halil Kemal Gürüz, eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Hayri Bülent Alpkaya ve dönemin Genelkurmay Adli Müşaviri Muhittin Erdal Şenel'in eylemlerinin bu suça yardım kapsamında olduğu sonucuna varılarak, müebbet hapis cezaları bozuldu. Ayrıca diğer 37 sanık hakkındaki beraat kararları da onandı.

İNFAZI ERTELENSİN TALEBİNDE BULUNULDU

Hükmün kesinleşmesi sonrasında rütbeleri sökülen ve geçen yıl Ağustos ayında cezaevine giren Çevik Bir'in avukatı Ümit Kara, 15 Haziran'da İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na infaz erteleme talebiyle dilekçe verdi. Dilekçede, Çevik Bir'in ileri demans hastası olduğu, cezaevi koşullarında cezanın anlam ve sonucunu idrak edemediği, yemek yemeyi unutarak aç kalması nedeniyle yaşam tehlikesini içeren sağlık sorunları olduğu öne sürüldü.

"9 AYLIK KARŞILAŞTIRMADA KÖTÜLEŞME İZLENDİ"

Talep sonrasında Çevik Bir, 21 Haziran'da İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede yapılan tetkik ve incelemelerin ardından hazırlanan rapor İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Raporda, Bir'in 21-24 Haziran tarihleri arasında Nöroloji Kliniği adına mahkum koğuşuna yatırılarak izlendiği belirtilerek, "Hastanın 'demans' tanısı mevcuttur. 3 Eylül 2021'de yapılan testle 21 Haziran 2022'de yapılan test karşılaştırıldığında geçen süre içinde kötüleşme izlenmiştir" ifadelerine yer verildi.

"CEZAEVİ KOŞULLARINIDA HAYATINI YALNIZ İDAME ETTİREMEZ"

Diğer muayene sonuçlarından da bahsedilen raporda, Çevik Bir için, "Cezaevi koşullarında hayatını yalnız idame ettiremez. Hastanın demans tanısı olup, hastalığı ilerleyicidir. Cezasının infazının ertelenmesi gerekir. Hastalığı süreklidir. Hastanın rehabilitasyon ile düzelebilecek bir hastalığı olmadığı için R tipi ceza infaz kurumunda kalması uygun değildir" denildi.

Savcılığın, raporu inceledikten sonra Adli Tıp Kurumu'na göndermesi, oradan gelecek sonuç doğrultusunda karar vermesi bekleniyor.