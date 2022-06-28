AK Partili Ömer Arvas açıkladı: Bu etiketleri FETÖ’cüler gündem yaptı! Hesaplar kaçak teröristlere ait

"HESAPLAR KAÇAK TERÖRİSTLERE AİT"

Arvas bu etiketlere destek veren sosyal medya hesaplarının ise firari FETÖ mensuplarına ait hesaplar olduğunu belirterek, "Hesaplar kaçak teröristlere ait ve her gün yüzlerce yalan ve dezenformasyon paylaşımı yapmışlar. Ayrıca bir diğer ortak noktaları da terörist Fethullah Gülen güzellemesi yapmaları. Yasaya karşı çıkma gerekçeleri de bu paylaşımları bir daha yapamayacaklarını düşünmeleri" dedi.