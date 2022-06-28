AK Partili Ömer Arvas açıkladı: Bu etiketleri FETÖ’cüler gündem yaptı! Hesaplar kaçak teröristlere ait

Dezenformasyona ve yalana karşı sosyal medya yasasının gündeme geldiği günden bu yana sosyal medya platformlarından çeşitli hashtag (etiket) çalışmaları yapılıyor. AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Ömer Arvas ise bu etiketlerin kimler tarafından açıldığı, Twitter'in gündemine nasıl getirildiğine dair Twitter'dan açıklamalarda bulundu.
"FETÖ'CÜLER GÜNDEM YAPTI!"
Bu tarz etiketlerin operasyonel etiketler olduğunun altını çizen Arvas, "Normalde operasyonel hashtagleri bilgi vermek için dahi olsa paylaşmam fakat bu kez özellikle paylaşıyorum. Dört gün önce #ÖzgürSosyalMedya bugün de #SosyalMedyaSusturulamaz hashtagini FETÖ'cüler gündem yaptı. Hashtaglere tıklayıp rastgele bir hesaba ve paylaşımlarına bakın!" ifadelerini kullandı.
"HESAPLAR KAÇAK TERÖRİSTLERE AİT"
Arvas bu etiketlere destek veren sosyal medya hesaplarının ise firari FETÖ mensuplarına ait hesaplar olduğunu belirterek, "Hesaplar kaçak teröristlere ait ve her gün yüzlerce yalan ve dezenformasyon paylaşımı yapmışlar. Ayrıca bir diğer ortak noktaları da terörist Fethullah Gülen güzellemesi yapmaları. Yasaya karşı çıkma gerekçeleri de bu paylaşımları bir daha yapamayacaklarını düşünmeleri" dedi.
"FETÖ VE MUHALEFET AYNI SÖYLEMLERİ KULLANIYOR"
Arvas değerlendirmelerine şöyle devam etti: "Elbette bu vatansız teröristlerin bu yasadan rahatsız olmasını anlayabiliriz. Asıl anlam veremediğimiz muhalefetin dezenformasyonla mücadele yasasına bu teröristlerle aynı argümanlarla karşı çıkmasıdır. Çoğu meselede olduğu gibi yine FETÖ ve muhalefet aynı söylemleri kullanıyor."
"BİR DİĞER ACINASI HUSUS İSE..."
Son olarak Arvas, FETÖ hesaplarının iftira paylaşımlarına destek verenlerin olduğunu belirterek, "Bir diğer acınası husus ise, bu hesapların iktidara yönelik iftira paylaşımlarına kendisini Atatürkçü diye tanımlayan kişilerin destek vermesi" ifadelerini kullandı.