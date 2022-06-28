Bakan Ersoy’dan Cüneyt Arkın mesajı: Vefat haberiyle derin üzüntü içerisindeyiz

Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak yapılan açıklamada ise Hayatını kaybeden Cüneyt Arkın'ın sinema sektörünün büyük bir çınarını kaybettiği belirtilerek , "Sinemamızın büyük bir çınarını daha yitirmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Sahnelerde hayat verdiği karakterleriyle herkesin gönlünde taht kuran büyük usta Cüneyt Arkın ardında çok büyük bir boşluk bıraktı. Allah rahmet eylesin. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.Türk sinemasına damga vuran, yüzlerce filmde rol alan Cüneyt Arkın'ın çok sayıda ödülü bulunuyordu. Yaşlı halinde bile ATV'de yanınlanan Kuruluş Osman dizisinde rol alarak sinemaya olan tutkusunu göstermişti.