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Giriş Tarihi: 28.6.2022 10:15

Bakan Ersoy'dan Cüneyt Arkın mesajı: Vefat haberiyle derin üzüntü içerisindeyiz

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Bakan Ersoy’dan Cüneyt Arkın mesajı: Vefat haberiyle derin üzüntü içerisindeyiz

Türk sinemasında bir çok filmde unutulmaz rollyere imza atan ve Yeşilçamın Alen doleni olarak tanımlanan 85 yaşındaki Cüneyt arkın’ın sabah saatlerinde hayatını kaybetmesi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri ersoy’u da derinden üzdü. Mehmet Nuri Ersoy sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada , “Unutulmaz rolleriyle hafızalarımıza kazınan, Türk sinemasının çok değerli ismi Cüneyt Arkın’ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Usta oyuncuya Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak yapılan açıklamada ise Hayatını kaybeden Cüneyt Arkın'ın sinema sektörünün büyük bir çınarını kaybettiği belirtilerek , "Sinemamızın büyük bir çınarını daha yitirmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Sahnelerde hayat verdiği karakterleriyle herkesin gönlünde taht kuran büyük usta Cüneyt Arkın ardında çok büyük bir boşluk bıraktı. Allah rahmet eylesin. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

YÜZLERCE FİLİMDE ROL ALDI
Türk sinemasına damga vuran, yüzlerce filmde rol alan Cüneyt Arkın'ın çok sayıda ödülü bulunuyordu. Yaşlı halinde bile ATV'de yanınlanan Kuruluş Osman dizisinde rol alarak sinemaya olan tutkusunu göstermişti.

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Bakan Ersoy'dan Cüneyt Arkın mesajı: Vefat haberiyle derin üzüntü içerisindeyiz
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