Bir skandal FETÖ kararı daha! Mahkeme örgüt arşivini dijital diye ‘manipülatif’ buldu

Ankesörden ardışık aranan, hakkında itirafçı ifadesi ve teşhisi olan, FETÖ Jandarma Marmara Bölge İmamı Nihat Keskin'den ele geçiren SD karttaki örgüt arşivine göre, örgütsel tabirle "öğrenci" şeklinde örgüt üyesi kaydı bulunan ihraç Astsubay Fatih K. hakkında verilen 6 yıl 10 ay 15 günlük hapis cezası İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi tarafından bozuldu. Daire, ihraç Astsubay Fatih K. hakkında beraat kararı verdi. Fatih K. hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede FETÖ'nün TSK'daki kripto üyelerinin kullandığı mahrem imamlarıyla ankesörlü hat üzerinden ardışık bir şekilde haberleştiği yer alıyordu.

DEVRESİ TANIKLIK YAPTI

Ayrıca kendisi gibi asker olup ve ardışık bir şekilde arandığı itirafçı Adil A.'nın fotoğraflı bir şekilde Fatih K.'yı, "Bana göstermiş olduğunuz şahıs ifademde Göksun'da yapıya ait evlerde kaldığını bildiğim ve sonradan askeri okulda gördüğüm şahıstır. Kesin ve net bir şekilde teşhis ediyorum" ifadeleri de iddianamede yer aldı.

BEN KULLANMADIM DEDİ AMA…

Mahkemedeki ifadesinde ardışık aranma listesinde yer alan telefonunu kendisinin kullanmadığını öne süren Kaya'nın iddiaları ise emniyet tarafından hazırlanan HTS Analiz Raporuyla çürütüldü. Raporla birlikte söz konusu hattı Fatih K.'nın kullandığı saptandı. İzmir 20. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ihraç çavuş Fatih K. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.

TANIK BEYANI YOKMUŞ

Fatih K. avukatı aracılığıyla dosyayı istinafa götürdü. Dosyayı inceleyen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi de dosyanın incelemesini tamamladı. Kararda, Yargıtay 16. Ceza Dairesince belirlenen kriterlere uygun bir ardışık aramasının bulunmadığı, sanığın örgüt üyesi olduğuna ya da örgütle irtibatlı olduğuna dair bir tanık beyanının bulunmadığı ifade edildi.

ÖRGÜT ARŞİVİ DİJİTAL DİYE 'MANİPÜLATİF' BULDU

Sanığın ifadelerinde üzerine atılı suçlamayı kabul etmediği, Jandarma imamı Nihat Keskin'den ele geçirilen örgüt üyesi listenin dijital bir belge olması ve belgenin manipülatif olma ihtimalinin bulunduğu değerlendirilen kararda, sanığın delil yetersizliğinden beraatine hükmedildi.