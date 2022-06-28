Bülent Uygun hakime nasıl dolandırıldığını anlattı

SABAH'ın ortaya çıkardığı büyük dolandırıcılık hikayesinde, televizyon kanallarında kendisini DNA uzmanı olarak tanıtıp yayınlara katılan Ulaş Birihan, "Milli Emlak Genel Müdürünün akrabasıyım" diyerek arsa alacağı vaadiyle Bülent Uygun ve arkadaşlarını yaklaşık 2,5 milyon lira dolandırıp sırra kadem basmış, hakkında 26 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldığı belirlenmişti. İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılama başladı.

"MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRÜ AKRABAM" YALANI

Bülent Uygun, Katar'dayken kilometrelerce öteden nasıl dolandırıldığını hakim karşısında anlattı. Ulaş Birihan ile Katar'da olduğu için görüntülü konuştuğunu söyleyen ünlü teknik adam, "Bana eşinin dayısının Milli Emlak Genel Müdürü olduğunu, yatırım için devletin bir takım arsalar sattığını söyledi. Ben de 'tamam' dedim. Arkadaşlarla para gönderdik" dedi.



(Ulaş Birihan)

8 AYRI SEFERDE MİLYONLARI VERMİŞ

Uygun 8 ayrı seferde toplam 1 milyon 648 bin 85 lira ve 125 bin dolar gönderdiğini belirterek, "Daha sonra dolandırıldığımı anlayınca paramı istedim. Kendisi eşi adına kayıtlı İstanbul Ataşehir'deki 2 daireyi bana devretti. Biri 388 bin, diğeri ise 450 bin civarı bir değere sahipti. Alacağım kaldı. Kısmi ödeme nedeniyle sanığın cezasından indirime rızam yoktur" diye konuştu.

PARAYI ELDEN VERMİŞLER

Davanın diğer mağdurları eski futbolcu Cem Şimşek, Kaffar isimli arkadaşı vasıtasıyla Ulaş Birihan'la tanışıp ara ara görüştüklerini söyleyerek, "İlerleyen aşamalarda Milli Emlak Genel Müdürü'nün dayısı olduğunu, Sakarya Karasu'da bir arsanın ihaleye çıkacağını söyledi. Bunun üzerine diğer müştekilerle birlikte görüşüp konuştuk. 300 bin lirayı Bülent Uygun'un eşinin hesabına yatırdık. Bülent Bey o zaman Katar'daydı. Bülent Bey'in eşi de parayı çekip arkadaşımız Kaffar Bey'e verdi. Kaffar Bey de parayı devamlı birlikte olmaları nedeniyle sanığa elden vermiş" dedi.

"BİZ DE İNANDIK..."

Daha sonra kendisinin de elden sanığa para verdiğini bu sırada sanığın eşinin de yanında olduğunu anlatan Şimşek, "60 bin lirayı 'KDV indirimi olacak' diye bizden aldı. Bir lokantanın önünde beklerken sanık bize 'ben ihale teminat bedelini yatıracağım, siz burada bekleyin' dedi. 20 dakika içinde belgelerle geri geldi. Biz de teminat olarak yatırdığına inandık" şeklinde konuştu. Daha sonra evrakların sahte olduğunu anladıklarını ancak 2 yıldır paralarının iade edilmediğini vurguladı. Mahkeme mağdurları dinledikten sonra sanık Ulaş Birihan hakkında çıkan yakalama kararının beklenmesine hükmetti. Sanık Birhan'ın eşinin gelecek celse dinlenmesine karar veren mahkeme duruşmayı erteledi.