Gürbüz Sevilay’ın duruşması 15 Kasım’a ertelendi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) operasyonuyla Özbekistan'dan Türkiye'ye getirilen Gürbüz Sevilay'ın yargılanmasına devam edildi. Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen duruşmada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "örgüte silah sağlama" suçlarından 30 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Gürbüz Sevilay, duruşmaya Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken sanık avukatı da salonda hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, dosyaya gelen Bank Asya'ya ait bilirkişi raporlarını okudu. Raporlara karşı diyecek bir şeyinin olmadığını söyleyen Sevilay, hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir imza hükmündeki adli kontrol şartlarının kaldırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, talebi reddederek eksik hususların giderilmesine hükmetti ve duruşmayı 15 Kasım'a erteledi.