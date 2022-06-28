Şimdi sırada gerçekler var! Tevfik Göksu İstanbul’un 3 yılını paylaştı

İBB AK Parti döneminde yapılan birçok projeyi kendi yapmış gibi sunan İmamoğlu, neredeyse yeni projeler üretemedi, 'Bitireceğiz' dediği birçok projeyi bitiremedi. Özellikle toplu ulaşımı içinden çıkılmaz bir çileye dönüştüren İmamoğlu ve İBB yönetimine sosyal medyadan da tepki gösterildi, gösterilmeye de devam ediliyor.