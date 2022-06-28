Tarım Bakanı Kirişçi, Saltukova ve Çaycuma’da inceleme yaptı

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi, Saltukova beldesinin ardından Çaycuma İlçesinde ekili arazileri sular altında kalan çiftçiler ile görüşerek kendilerine geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Su alan seraları da gezen Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi, Bartın ilinde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu vatandaşlar ile görüştürdü.