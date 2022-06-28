Tarım Bakanı Kirişçi, Saltukova ve Çaycuma’da inceleme yaptı

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, beraberinde AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu, AK Parti İl Başkanı Zeki Tosun ve beraberindeki heyet ile bölgede yaşanan sel felaketi dolayısıyla incelemelerde bulunarak vatandaşlar ile bir araya geldi.
Bakan Kirişçi, ilk olarak selin vurduğu Çaycuma İlçesine bağlı Saltukova beldesinde 1 metreyi bulan sel sularında esnafları ve vatandaşları ziyaret ederek geçmiş olsun temennisinde bulundu. Devletin esnafının yanında olduğunu mağduriyetleri gidermeye devam edeceğini ifade eden Kirişçi, ardından bölgeden ayrıldı.
Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi, Saltukova beldesinin ardından Çaycuma İlçesinde ekili arazileri sular altında kalan çiftçiler ile görüşerek kendilerine geçmiş olsun temennisinde bulundu.
Su alan seraları da gezen Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi, Bartın ilinde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu vatandaşlar ile görüştürdü.