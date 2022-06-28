Haberler Gündem Haberleri TBMM Başkanı Şentop, KKTC-Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Canaltay'ı kabul etti
Giriş Tarihi: 28.6.2022 16:58 Son Güncelleme: 28.6.2022 17:05

TBMM Başkanı Şentop, KKTC-Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Canaltay'ı kabul etti

AA
TBMM Başkanı Şentop, KKTC-Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Canaltay’ı kabul etti

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, KKTC-Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Şentop, kabulde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin her zaman Kıbrıs davasının arkasında durduğunu belirterek, "Kıbrıs davası, TBMM'de farklı siyasi partilerin birlikte hareket ettiği milli davadır." dedi.

Kıbrıs'ta, egemen eşitliğe dayalı, eşit statülü bir çözüm olmadıkça barışın sağlanamayacağını vurgulayan Şentop, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki tutumunun belli olduğunu, haklarını sonuna kadar savunacağını söyledi.

KKTC-Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Canaltay da Kıbrıs Türk halkının tarifsiz acılar çekerek bugünlere geldiğini ifade ederek, Türkiye'nin desteğini her zaman yanlarında hissetmenin önemini belirtti.

ARKADAŞINA GÖNDER
TBMM Başkanı Şentop, KKTC-Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Canaltay'ı kabul etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA