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Giriş Tarihi: 29.6.2022 11:29 Son Güncelleme: 29.6.2022 11:46

Anlaşma sonrası İsveç ve Finlandiya için hızlı adım; İadeleri istenecek

AA
Anlaşma sonrası İsveç ve Finlandiya için hızlı adım; İadeleri istenecek

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: "Finlandiya'da 6 PKK'lı, 6 FETÖ'cü, İsveç'te 10 FETÖ'cü, 11 PKK'lının dosyaları bekliyor. Mutabakattan sonra bunların iadesi hususunu yeniden yazacağız ve hatırlatacağız."

Dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 11 maddelik talep listesini NATO'da İsveç ve Finlandiya taraflarına kabul ettirmesinin ardından Adalet Bakanı Bekir Bozdağ bir son dakika açıklaması yaptı ve teröristlerin iadesi için hızlı adım atılacağını belirtti.

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Bozdağ, "Teröristlerin iadesi konusunda ilgili ülkelere başvurularımız var. Finlandiya'da 6 PKK'lı, 6 FETÖ'cü, İsveç'te 10 FETÖ'cü, 11 PKK'lının dosyaları bekliyor. Mutabakattan sonra bunların iadesi hususunu yeniden yazacağız ve hatırlatacağız." dedi.

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Anlaşma sonrası İsveç ve Finlandiya için hızlı adım; İadeleri istenecek
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