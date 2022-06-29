Anlaşma sonrası İsveç ve Finlandiya için hızlı adım; İadeleri istenecek

Dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 11 maddelik talep listesini NATO'da İsveç ve Finlandiya taraflarına kabul ettirmesinin ardından Adalet Bakanı Bekir Bozdağ bir son dakika açıklaması yaptı ve teröristlerin iadesi için hızlı adım atılacağını belirtti.

33 TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUBU İÇİN HIZLI ADIM

Bozdağ, "Teröristlerin iadesi konusunda ilgili ülkelere başvurularımız var. Finlandiya'da 6 PKK'lı, 6 FETÖ'cü, İsveç'te 10 FETÖ'cü, 11 PKK'lının dosyaları bekliyor. Mutabakattan sonra bunların iadesi hususunu yeniden yazacağız ve hatırlatacağız." dedi.