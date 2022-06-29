Bozkurt Kaymakamı Atıcı'dan SABAH'a özel açıklamalar...  "Hiçbir can kaybımız olmadı"

Sel felaketine ilişkin SABAH'a özel değerlendirmelerde bulunan Bozkurt Kaymakamı Murat Atıcı, 11 Ağustos 2021'de Kastamonu Bozkurt'ta yaşanan sel felaketindeki yağıştan daha fazla bir yağışın yaşandığını ancak günler öncesinden alınan tedbirler, yaklaşık bir yıldır yapılan çalışmalar neticesinde sel felaketinde hiçbir can kaybının yaşanmadığını söyledi.
Kaymakam Atıcı konuyla ilgili açıklamalarına şöyle devam etti:
11 Ağustos'taki sel felaketinin ardından devletimizin Bozkurt'ta yaklaşık 2,5 milyar liralık bir yatırımı mevcut. Bizler bu süreçte dere tahkimatlarının yaklaşık yüzde 80'ini bitirdik, bir köprümüzü bitirdik ve diğer köprümüzün inşası devam ediyor. Bu köprünün ayak kısmının oturacağı yerde dere tahkimatı yapılmadı. Çok yoğun bir şekilde Ezine Çayı üzerinde yaklaşık 40 kilometrelik bir havzadan yağış aldığı için su aşırı derecede yükseldi. Dereyi 70 metrenin üstüne çıkartmıştık. Bundan dolayı bir sıkıntı yaşamadık ama bu köprülerin ayağının oturacağı yerden ilçe merkezine biraz su taştı. Onun dışında ilçemizde bir sıkıntı yok. Bütün uyarılarımızı kırmızı koddan dolayı yapmıştık. Hiçbir can kaybımız olmadı. En mutlu yanımız bu. 24 saat içerisinde kot altında olan binalardaki sular boşaltılacak ve yarın akşam itibariyle hayat normale dönmüş olacak.
"GEÇEN SENEYE GÖRE DAHA FAZLA YAĞIŞ DÜŞTÜ"
Geçen seneye göre bu sene yaşanan sel felaketinde daha fazla yağış düştüğüne dikkat çeken Atıcı, "Dereyi bu kadar genişletmemiş olsak ve yaptığımız bu köprüleri oval bir şekilde ve bu kadar devasa yapmamış olsak 11 Ağustos 2021'deki sel afeti olmamış olsa, o ağaçlar, o husubat gelmiş olsa bu yağışla birlikte Allah korusun daha büyük bir felaket yaşanırdı. Geçen seneki yağışa göre daha fazla bir yağış düştü. O zaman yaklaşık 65 bin kamyon malzeme çekmiştik tomruklarla beraber. Ama şuanda sadece bir diz hizasında su geldi. Onu da temizlemeye başladık. Bugün itibariyle ilçemizde herhangi bir sel afetinin etkisi kalmayacak" diye konuştu.
"BUGÜN Kİ YAĞIŞI AZ HASARLA ATLATACAĞIZ"
AFAD'ın erken uyarısıyla vatandaşların bilgilendirildiğini söyleyen Atıcı, "Bugün ki uyarı kırmızı kod değil. 30 ila 50 kilogram arasında. Bu süreç içerisinde zaten Karadeniz'e 30 ila 50 kilogram arası yağış yağıyordu. Biz takip ediyoruz ve her türlü tedbiri alıyoruz. Bugün ki yağışı da en az hasarla atlatacağımıza inanıyorum. Devletin tüm kurumları Bozkurt'ta, İnebolu'da, Sinop, Zonguldak'ta, Bartın'da. Erken bir önlem alındı. AFAD'ın erken uyarısıyla vatandaşlarımız bilgilendirildi ve bir can kaybımız olmadı. Bugün ki sel afetinde bir malzemenin gelmemesi mümkün değildi ama gelmedi. 26 tane terslik bendi ve tarak denilen DSİ'nin sistemi var. Bunlardan 6 tanesi bitmiş aşamada. O bütün malzemeleri tuttu ve sadece su geldi buraya. O terslik bentlerinin her biri bir baraj kadar büyük. Devletimizin büyüklüğünü görmek isteyen Bozkurt'a gelsin"ifadelerini kullandı.
"BULUTLARIN BOŞALDIĞINI GÖRDÜM"
"Sabah 07.00'de daha yağış gelmeden biz vatandaşlarımızı uyardık. Emniyetimizi yolladık, kapılarını tek tek çaldık ve binalardaki vatandaşların bir çoğu boşaltıldı. Bu sayede de hiçbir can kaybımız olmadı" diyen atıcı, sözlerini şöyle tamamladı:
Sanki bulutlar boşaldı bu bölgede. Afet bölgelerinde çalıştım yıllardır ama bu tarz bir yağış görmedim. Bulutların boşaldığını gördüm. 20 dakika içerisinde derenin aniden üst seviyeye kadar çıktığını gördüm. Kısa ve ani bir yağış oldu.