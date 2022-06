Bozkurt Kaymakamı Atıcı'dan SABAH'a özel açıklamalar...  "Hiçbir can kaybımız olmadı"

"BUGÜN Kİ YAĞIŞI AZ HASARLA ATLATACAĞIZ"

AFAD'ın erken uyarısıyla vatandaşların bilgilendirildiğini söyleyen Atıcı, "Bugün ki uyarı kırmızı kod değil. 30 ila 50 kilogram arasında. Bu süreç içerisinde zaten Karadeniz'e 30 ila 50 kilogram arası yağış yağıyordu. Biz takip ediyoruz ve her türlü tedbiri alıyoruz. Bugün ki yağışı da en az hasarla atlatacağımıza inanıyorum. Devletin tüm kurumları Bozkurt'ta, İnebolu'da, Sinop, Zonguldak'ta, Bartın'da. Erken bir önlem alındı. AFAD'ın erken uyarısıyla vatandaşlarımız bilgilendirildi ve bir can kaybımız olmadı. Bugün ki sel afetinde bir malzemenin gelmemesi mümkün değildi ama gelmedi. 26 tane terslik bendi ve tarak denilen DSİ'nin sistemi var. Bunlardan 6 tanesi bitmiş aşamada. O bütün malzemeleri tuttu ve sadece su geldi buraya. O terslik bentlerinin her biri bir baraj kadar büyük. Devletimizin büyüklüğünü görmek isteyen Bozkurt'a gelsin"ifadelerini kullandı.

"BULUTLARIN BOŞALDIĞINI GÖRDÜM"

"Sabah 07.00'de daha yağış gelmeden biz vatandaşlarımızı uyardık. Emniyetimizi yolladık, kapılarını tek tek çaldık ve binalardaki vatandaşların bir çoğu boşaltıldı. Bu sayede de hiçbir can kaybımız olmadı" diyen atıcı, sözlerini şöyle tamamladı:

Sanki bulutlar boşaldı bu bölgede. Afet bölgelerinde çalıştım yıllardır ama bu tarz bir yağış görmedim. Bulutların boşaldığını gördüm. 20 dakika içerisinde derenin aniden üst seviyeye kadar çıktığını gördüm. Kısa ve ani bir yağış oldu.