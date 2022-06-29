Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü "Mahkumların parasıyla yatırım" haberlerine yalanlama

Genel Müdürlüğün yazılı açıklamasında, bazı basın-yayın kuruluşlarında ve sosyal medya platformlarında, "Cezaevi yöneticileri mahkumların parasıyla yatırım yapıyor" başlıklarıyla yayınlanan haberlerin gerçek dışı olduğu belirtildi.

Ceza infaz kurumlarındaki tüm iş ve işlemlerin ilgili mevzuat hükümleri kapsamında yürütüldüğü kaydedilen açıklamada, "Söz konusu iddialar hayal ürünü olup ceza ve infaz kurumlarıyla ilgili olumsuz algı oluşturmaya yönelik art niyetli haberlerdir ve kurum uygulamalarını kesinlikle yansıtmamaktadır." ifadesine yer verildi.