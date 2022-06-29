Mersin Polisi’nden PKK/KCK Operasyonu

Tarsus ilçesinde Terör Örgütü adına esnaf ve vatandaşları tehdit ederek para toplayan, geçmiş dönemlerde sokak eylemlerine katılan-organize eden, cezaevlerinde terör örgütü üyeliğinden tutuklu ve hükümlü örgüt üyelerine ve ailelerine terör örgütünde çözülme olmaması ve itirafçı olmalarını engellemek amacıyla bölge esnaflarından zorla para toplayan ve topladıkları bu paraları örgüt mensuplarına ve ailelerine dağıtan örgüt üyelerinin kurmuş oldukları organize yapıya yönelik operasyonlarda15 örgüt üyesi adliyeye sevk edildi.