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Giriş Tarihi: 29.6.2022 22:14 Son Güncelleme: 29.6.2022 22:41

Son dakika: Malatya'da korkutan deprem!

Son dakika: Malatya’da korkutan deprem!

Son dakika haberleri... Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 15.05 km derinliğinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Hekimhan ilçesinde saat 22.04'te 4,5 büyüklüğünde kaydedilen deprem, 15,05 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Malatya Valisi Hulusi Şahin, AA muhabirine, bölgede tarama faaliyetlerinin devam ettiğini belirterek, "Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk ihbarı almadık." dedi.

Hekimhan Kaymakamı Muhammet Öztaş ise deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını söyledi.

Öztaş, depremin Malatya-Sivas sınırında meydana geldiğini anlatarak, "Şu an ilgili ekiplerle, bölgedeki köylerle irtibata geçtik. Herhangi bir sıkıntı yok." diye konuştu.

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Son dakika: Malatya'da korkutan deprem!
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