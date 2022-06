Times Square’de 251 şehidi temsilen 251 ayakkabı sergileniyor

ABD'nin NEw York şehrindeki ünlü Times Square'de bulunan ikonik yapılardan biri olan Red Stairs'de (Kırmızı Merdivenler) sergilenen 251 ayakkabı 15 Temmuz gecesi şehit olan 251 vatandaşı temsil ediyor. FETÖ'nün yurt dışında Türkiye aleyhine yürüttüğü algı faaliyetlerine bir cevap niteliğinde olan sergi, 15 Temmuz 2016'da iradesine, geleceğine ve demokrasiye sahip çıkarken hayatını kaybedenleri anlatıyor.





Ayakkabıların yanında bulunan afişlerde şu ifadelere yer veriliyor:

"The Last Walk...15 Temmuz 2016'da Türkiye'de gerçekleşen darbe girişimi, halkın meydanlara inerek demokrasisine sahip çıkmasıyla engellendi. Tarihte eşine az rastlanan bu direniş sırasında darbecilerin açtığı ateş sonucu 251 vatandaş hayatını kaybetti, 2 bin 734 kişi de yaralandı.

Burada gördüğünüz ayakkabılar o gece son yürüyüşlerine çıkan demokrasi şehitlerini temsil ediyor. Darbelerle mücadele eden tüm halklara ilham olan 15 Temmuz kahramanlarını saygıyla ve minnetle anıyoruz."





New York'un göbeğinde açılan sergi, son yürüyüşlerine çıkıp hayatını kaybedenleri tüm dünyaya tanıtırken, 15 Temmuz gecesi verilen mücadelenin boyutlarını da gözler önüne seriyor.