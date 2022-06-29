Türkiye’nin Madrid’de büyük zaferi

Türkiye, 'terörü izole etme garantisi alarak' İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine izin verdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, İsveç Başbakanı Magdelena Andersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in katıldığı dörtlü zirve dün İspanya'nın başkenti Madrid'deki IFEMA Kongre Merkezi'nde yapıldı. Zirvede Türkiye, Başkan Erdoğan'ın ortaya koyduğu perspektif ve kararlı duruş sayesinde terör örgütleriyle mücadele hususunda ciddi kazanımlar elde etti. Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik süreçleri hakkında üç ülkenin liderlerinin huzurunda üçlü memorandum imzalandı.PKK/YPG/PYD ile birlikte "FETÖ'nün bir terör örgütü olduğunun" uluslararası bir anlaşmada bu kadar net ortaya konması, Türkiye'nin Başkan Erdoğan liderliğinde verdiği mücadelede uluslararası boyutta da çok önemli bir adım olarak değerlendirildi.Dörtlü zirveden somut 11 kazanım şöyle:PKK ve uzantılarıyla mücadelede Türkiye'yle tam işbirliği.Terörizmin tüm biçim ve tezahürleriyle mücadelede Türkiye'yle dayanışma sergilenmesi.Terör örgütleri PYD/YPG ve FETÖ'ye destek sağlamama taahhüdü.Savunma sanayii alanında ambargo kısıtlamalara gidilmemesi, işbirliğinin artırılması.İsveç ve Finlandiya'nın terörizmle mücadele ve savunma sanayii konularındaki ulusal mevzuatlarını ve uygulamalarını tadil etme taahhüdü.Terörizm ve örgütlü suçlarla mücadele alanında istihbarat paylaşımına ilişkin yapılandırılmış işbirliği mekanizması tesisi.Terör suçlularının iadesi konusunda somut adımlar atılması ve ikili düzeyde ahdi düzenlemeler yapılması.PKK ve uzantılarının ve paravan örgütlerinin para toplama ve eleman devşirme faaliyetlerinin yasaklanması ve bunların soruşturulması.Türkiye'ye yönelik terör propagandasının engellenmesi.Finlandiya ve İsveç'in PESKO (AB Daimi Yapılandırılmış İşbirliği Süreci) dâhil AB güvenlik mekanizmalarına en geniş şekilde katılımının desteklenmesi.Bu adımların hayata geçirilmesi için, Türkiye, Finlandiya ve İsveç Dışişleri, İçişleri ve Adalet Bakanlıkları, İstihbarat Servisleri ve Güvenlik Kurumlarından uzmanların katılımıyla bir Daimi Ortak Mekanizma tesis edeceklerdir. Daimi Ortak Mekanizma diğer ülkelerin katılımına açık olacaktır.Avrupa medyası da Madrid'deki dörtlü zirveye geniş yer ayırdı. Fransız haber ajansı AFP, Türkiye'nin büyük kazanımlar eldiği ettiğini belirterek, "Başkan Erdoğan istediği her şeyi aldı" ifadesini kullandı.NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Madrid'de düzenlenen 4'lü zirve sonrası açıklamalarda bulundu: "Bu Türkiye'nin kaygılarını gideren bir anlaşmadır. PKK terör örgütü gibi örgütlerden Türkiye, uzun bir dönem muzdarip olmuştur. İsveç ve Finlandiya, terör örgütleriyle mücadele etme konusunda Türkiye ile anlaşmaya varmışlardır. Türkiye de Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğini desteklemeye karar vermiştir. Son 10 yılın en büyük güvenlik krizini böylelikle aşmış oluyoruz. İsveç ve Finlandiya'yı yarın (bugün) NATO Zirvesi'ne davet etme kararı aldık. Bu mutabakat zaptının onaylanma süreciyle ilgili son derece güven duygusu içerisindeyim.Beyaz Saray'ın resmi internet sitesinde yayımlanan ABD Başkanı Joe Biden'ın Başkan Erdoğan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Madrid'deki NATO Zirvesi'nde kendisini görmeyi dört gözle beklediğini söylediğinin altı çizildi. Görüşmede ayrıca Türkiye-ABD ilişkilerine dair hususlar ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada zirve gündemine dair değerlendirmelerde bulunduğu belirtildi. ABD Başkanı tarihi üçlü bildirinin imzalanmasının ardından "Zirveye harika bir başlangıç" değerlendirmesinde bulundu.