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Giriş Tarihi: 30.6.2022 00:59

Wuhan'dan 2.5 yıl aradan sonra İstanbul'a ilk uçuş

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
Wuhan’dan 2.5 yıl aradan sonra İstanbul’a ilk uçuş

Koranavirus sonrası Çin'in Wuhan şehrinden ilk uluslararası uçuş İstanbul'a yapıldı.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin havayolu şirketlerinden China Southern Airlines, salgın nedeniyle 24 Ocak 2020 tarihinde ara verdiği İstanbul uçuşlarına yeniden başladı. China Southern Airlines'ın CZ8021 sefer sayılı Boeing 787-9 Dreamliner tipi yolcu uçağı 21.30 sıralarında İstanbul Havalimanı'na indi. İGA İstanbul Havalimanı'nın sosyal medya hesaplarından uçuşların yeniden başlamasıyla ilgili yapılan paylaşımda,"China Southern Airlines bugün itibarıyla yeniden Wuhan-İstanbul seferlerine başladı. Nice emniyetli uçuşlar dileriz." ifadelerine yer verildi.Seferlerin ilk etapta haftada bir gün gerçekleştirileceği öğrenildi.

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Wuhan'dan 2.5 yıl aradan sonra İstanbul'a ilk uçuş
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