Bakan Kurum, Kastamonu’da sele kapılan gencin babasıyla görüştü





"SAYIN CUMHURBAŞKANI'MIZ SİZİ SENEYE DE HACCA GÖNDERİR"

Babası İhsan Bakırcı ile telefonda görüşen Bakan Kurum, "AFAD'ımız tüm ekiplerimiz Recep kardeşimizi arıyor. Eğer buraya gelmek isterseniz, sizi getirebiliriz. 'Bu sene hac çıktı, hakkımı kaybederim' diye düşünmeyin. Burada olağanüstü bir durum var. Sayın Cumhurbaşkanımız sizi seneye de hacca gönderir. Burada durmak isterseniz sizi alıp buraya getirebiliriz. 'Yok efendim biz duralım, herhangi bir gelişmede gelelim' derseniz burada kaymakam beye vekilimize iletirlerse ona da yaparız. Nasıl rahat edersiniz" dedi.