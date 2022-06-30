Bakan Kurum, sele kapılan gencin hacda bulunan babasıyla telefonda görüştü:

"Eğer buraya gelmek isterseniz, sizi getirebiliriz. 'Bu sene hac çıktı, hakkımı kaybederim.' diye düşünmeyin. Burada olağanüstü bir durum var. Sayın Cumhurbaşkanı'mız sizi seneye de hacca gönderir. Burada durmak isterseniz sizi alıp buraya getirebiliriz. Yok eğer, 'Duralım, herhangi bir gelişmede gelelim.' derseniz burada Kaymakam Bey'e, Vekilimize iletirlerse ona da yaparız. Siz nasıl arzu ederseniz. Nasıl rahat edersiniz."