Evinden bir orduya yetecek cephane çıktı! Reyhanlı katliamının talimatını verdi: Kim bu Memet Gezer?

2015 yılının Eylül ayında Karadağ polisi ile işbirliği içindeki iki DEA ajanı, kendilerini Meksikalı uyuşturucu taciri olarak tanıtarak Memet Gezer'in güvenini kazandı. Ajanlar, 2016 yılının Mart ayına kadar Gezer ile, defalarca telefonda, internet üzerinden ve yüz yüze görüşmeler sağladı. DEA ajanları bu görüşmelerde Memet Gezer ve Suriye vatandaşı ortağı Saber Karimch ile hem ABD'ye Meksika üzerinden tonlarca kokain sokulması hem de bu operasyonun güvenliğinin sağlanması için binlerce ağır silahın temini için el sıkıştılar.