Evinden bir orduya yetecek cephane çıktı! Reyhanlı katliamının talimatını verdi: Kim bu Memet Gezer?

11 Mayıs 2013'te Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde meydana gelen patlama Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kanlı ikinci saldırısı olarak kayıtlara geçerken olayda 53 kişi hayatını kaybetti, 146 kişi de ağır yaralandı. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) olayın faili olan Yusuf Nazik'i bin 951 gün sonra Türkiye sınırdan yaklaşık 80 kilometre ötedeki Suriye'nin Lazkiye kentinde film gibi bir operasyon ile yakaladı. Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesine çıkarılan ve hakkında tutuklama kararı verilen Nazik'in mahkemede verdiği 11 sayfalık ifadede saldırı talimatını ABD'de tutuklu bulunan silah kaçakçısı ve uyuşturucu baronu Memet Gezer'den aldığını, olayların merkezinde Gezer'le birlikte Suriye istihbaratında görev yapan 'Hacı' kod adlı Muhammet Ali isminde bir yüzbaşının olduğunu itiraf etti.
KİM BU MEMET GEZER?
Savcılık firari zanlılar için yakalama kararı çıkarırken, saldırı talimatını veren ve 'Muhammed el Türki' 'Abdurrahman Yunus', 'Muhammed Suphi' takma isimlerini kullanan 51 yaşındaki Türkiye vatandaşı Memet Gezer'in 2016 yılının ABD'nin uyuşturucu ile mücadeleden sorumlu güvenlik teşkilatı DEA ajanları tarafından yakalandığı belirlendi.
2015 yılının Eylül ayında Karadağ polisi ile işbirliği içindeki iki DEA ajanı, kendilerini Meksikalı uyuşturucu taciri olarak tanıtarak Memet Gezer'in güvenini kazandı. Ajanlar, 2016 yılının Mart ayına kadar Gezer ile, defalarca telefonda, internet üzerinden ve yüz yüze görüşmeler sağladı. DEA ajanları bu görüşmelerde Memet Gezer ve Suriye vatandaşı ortağı Saber Karimch ile hem ABD'ye Meksika üzerinden tonlarca kokain sokulması hem de bu operasyonun güvenliğinin sağlanması için binlerce ağır silahın temini için el sıkıştılar.
BİNLERCE SİLAHLA YAKALANDI
Karadağ'da gerçekleşen buluşmada Gezer, üçüncü bir ülkede kiraladığı depolarda tuttuğu 1000 adet AK-47 Kalaşnikof, 250 adet RPG roketatar, 2500 adet el bombası, 250 adet sniper tüfeği, 250 adet 14.5 mm makineli tüfek, 100 adet antitank füzesinin fotoğraf ve videolarını DEA ajanlarına whatss app üzerinden gönderdi. Nisan ayında Karadağ'daki son görüşmeye giden Memet Gezer ve Suriye vatandaşı ortağı Saber Karimch, uyuşturucu satıcısı sandıkları ajanlara silah satmaya çalışırken yakalandı.
TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ
Hakkında 20 yıldan müebbet hapse kadar ceza istenen Gezer, Türk yetkililerin yaptığı görüşmeler neticesinde sınır dışı edilmesi hususunda mutabık kalındı. ABD'li görevliler refakatinde Türkiye'ye getirilen Memet Gezer, sorgulanmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü görevlilerince İstanbul Havalimanından teslim alındı.