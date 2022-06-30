Jandarmadan terör operasyonu: 5 gözaltı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 21-27 Haziran arasında yapılan operasyonlarda silahlı terör örgütü PKK/KCK-YPG/PYD'ye üye olmak suçundan haklarında yakalama kararı bulunan M.M. ve K.H'yi Buca ve Torbalı ilçelerinde düzenlediği baskınlarla yakaladı.