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Giriş Tarihi: 30.6.2022 11:11

Jandarmadan terör operasyonu: 5 gözaltı

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Jandarmadan terör operasyonu: 5 gözaltı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri terör örgütü PKK/KCK ile FETÖ operasyonlarında 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 21-27 Haziran arasında yapılan operasyonlarda silahlı terör örgütü PKK/KCK-YPG/PYD'ye üye olmak suçundan haklarında yakalama kararı bulunan M.M. ve K.H'yi Buca ve Torbalı ilçelerinde düzenlediği baskınlarla yakaladı.

Jandarma, silahlı terör örgütü FETÖ'ye üye olmak ve örgütsel faaliyetlerin devamı kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan A.Ş, M.S.K. ve T.U'yu da Buca, Bornova ve Çiğli'de gözaltına aldı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı

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Jandarmadan terör operasyonu: 5 gözaltı
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