Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA: 2016'da Suriye'de büyük katliam yapmışlardı! 3 fail yakalandı...
Giriş Tarihi: 30.6.2022 10:08 Son Güncelleme: 30.6.2022 10:09

SON DAKİKA: 2016'da Suriye'de büyük katliam yapmışlardı! 3 fail yakalandı...

SON DAKİKA: 2016’da Suriye’de büyük katliam yapmışlardı! 3 fail yakalandı...

27 Nisan 2016 tarihinde Suriye Ayn Dakka ve Beluniye bölgelerinde Özgür Suriye Ordusu mensuplarına yönelik yapılan katliamın faillerinden (3)'ü, Suriye/Afrin'de Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Hatay İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Suriye/Afrin Görev Gücü tarafından yapılan çalışmalarla yakalandı.

2016 yılında yaşanan olayda Ayn Dakna'da 76, Beluniye'de 14 Özgür Suriye Ordusu mensubu PKK/KCK terör örgütünün Suriye kolu PYD/YPG mensupları tarafından katledilmişti.

Örgüt mensupları, Özgür Suriye Ordusu mensuplarının naaşlarını bir araya toplayarak kurşuna dizmiş, daha sonra naaşları, bir TIR dorsesinde Afrin merkez başta olmak üzere çeşitli yerlerde konvoy halinde teşhir edilmişti.

Yaşanan katliam o dönem bölgede büyük bir infial uyandırmış, halk ve ÖSO gruplarında derin bir üzüntü ve öfke yaratmıştı.

Yakalanan şahısların katliama katıldıklarını itiraf ettikleri belirlendi.

Şahısların sorgu işlemleri devam ediyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA: 2016'da Suriye'de büyük katliam yapmışlardı! 3 fail yakalandı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA