Maymun Çiçeği Hastalığı salgını Türkiye'de de görüldü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile sıcak gelişmeyi duyurdu. Koca, Maymun Çiçeği Hastalığı görülen şahsın tecrit edildiğini, temaslı takibi yapıldığını ve başka bir vakaya rastlanmadığını ifade etti. Vatandaşlar, 'Maymun Çiçeği Hastalığı hangi ilde görüldü?' sorusunun yanıtını yoğun şekilde ararken, bu sorunun yanıtı da belli oldu. İşte Maymun Çiçeği Hastalığı vakasının görüldüğü il ve son dakika haberinin detayları...
MAYMUN ÇİÇEĞİ HASTALIĞI TÜRKİYE'DE GÖRÜLDÜ
Daha önce 20'yi aşkın ülkede görülen Maymun Çiçeği Hastalığı Türkiye sınırları içinde de ilk kez ortaya çıktı. Bakan Koca'nın pandemi riski bulunmadığını defalarca ifade ettiği Maymun Çiçeği Hastalığı temas yolu ile bulaşıyor.
SON DAKİKA: Maymun Çiçeği Hastalığı Türkiye'de görüldü! Bakan Koca'dan açıklama | Video
BAKAN KOCA'DAN MAYMUN ÇİÇEĞİ HASTALIĞI AÇIKLAMASI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
Bir hastamızda maymun çiçeği hastalığı tespit edildi. Hasta 37 yaşında, bağışıklık sistemi yetersizliği var. Kendisi tecrit edilmiş durumda. Temaslı takibi yapıldı, başka bir vakaya rastlanmadı. BİLİNDİĞİ GİBİ, bu hastalık solunum yoluyla değil, yakın fiziksel temasla bulaşıyor.
MAYMUN ÇİÇEĞİ HASTALIĞI HANGİ İLDE GÖRÜLDÜ?
Maymun Çiçeği Hastalığı'nın ilk görüldüğü il belli oldu. Buna göre; Maymun Çiçeği Hastalığı'na yakalanan vatandaş İstanbul'da yaşıyordu. Vakanın tedavisi İstanbul'da bir hastanede sürüyor.
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MAYMUN ÇİÇEĞİ HASTALIĞI NEDİR?
Maymun çiçeği, Poxviridae adlı virüs ailesine ve Orthopoxvirus cinsine ait Monkeypox virüsünden kaynaklanan bir hastalıktır. Poxviridae ailesinde yer alan diğer virüsler olan Variola virüsü çiçek hastalığına, Cowpox virüsü sığır çiçeğine yol açarken Vaccinia virüsü ise çiçek aşısı üretiminde kullanılır. Hastalığın adı her ne kadar maymun çiçeği olsa da virüs, aslında kemirgenlerden köken alır. 1958 yılında bir araştırma için tutulmakta olan maymun kolonilerinde çiçek hastalığına benzer belirtilerle görülen iki farklı salgın sonucunda tespit edilen virüs, bu nedenle maymun çiçeği olarak adlandırılmıştır. İnsanlarda ise maymun çiçeği virüsünün enfeksiyonu ilk kez 1970 yılında gözlenmiştir. Bu yıllardan günümüze dek maymun çiçeği Afrika kıtasında tek tük bildirilen vakalar şeklinde düzenli olarak görülmekteydi. Tropikal yağmur ormanlarının bolca yer aldığı Batı ve Orta Afrika'da uzun yıllardır görülen ve bu bölge ile sınırlı kalan maymun çiçeği, nadir olarak bölgeden ihraç edilen hayvanların yol açtığı bulaş ile dünyanın farklı yerlerine ulaşabilmekteydi. Ancak son dönemde hastalık geçmiş döneme oranla daha fazla yaygınlaşmış, farklı bölgelerden farklı insanlar üzerinde teşhis edilmiştir. Özellikle Covid-19 pandemisinin dünya genelinde yol açtığı yıkıcı etkilerden kaynaklı olarak yeni bir virüs salgını ihtimali olarak görülen maymun çiçeği, henüz bu aşamada bir yayılım göstermese de detaylı olarak takip edilmeye başlanmıştır.