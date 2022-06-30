Terör hedefleri ÇNRA ve Fırtına obüslerle vuruldu

Terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan sınır ötesi kara harekatı kapsamında, Suriye'nin kuzeyinde temizlenen bölgelerde güvenli alanlar oluşturulurken, PKK/YPG'li teröristlerin söz konusu bölgelere yönelik yaptığı saldırılar ve taciz ateşlerine karşı komandoların karşılık verip terör örgütünü etkili bir şekilde vuruyor.

Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan ve taciz ateşi açan teröristlere yönelik yapılan operasyonlarla, terör örgütü ağır kayıplar veriyor. Söz konusu saldırı girişimi ve taciz ateşlerine karşı Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 'cezalandırma operasyonu' başlatıldı. Operasyonda, kullanılan İnsansız Hava Araçları (İHA), saldırının yapıldığı bölgelerde terör hedeflerini tek tek tespit etti. Ardından terör hedefleri ÇNRA (Çok Namlulu Roketatar) ve etkili menzili 40 kilometreye kadar olan Fırtına obüslerle vuruldu. Komandoların nokta operasyonlarıyla, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesinde 29 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.