Başkan Erdoğan, 2. Denizcilik Zirvesi’ne mesaj gönderdi

"Nitekim bugün ülkelerimiz arasındaki ticaretin ezici çoğunluğu deniz yoluyla gerçekleştirilmektedir. Ancak son iki buçuk yılımıza damgasını vuran küresel salgının denizcilik sektöründeki dengeleri de bozduğunu görüyoruz. Yaklaşık 500 milyar doları aşan dış ticaret hacmine sahip bir ülke olarak sektördeki menfi-müspet tüm gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Rusya-Ukrayna savaşına rağmen deniz yolu taşımacılığımızın yakaladığı ivmeyi sürdürmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Asya merkezli üretim ağına alternatif adres arayışının arttığı günümüzde Türk denizcilik sektörünün krizleri fırsata çevirme becerisini önümüzdeki dönemde de en güzel şekilde sergileyeceğinden şüphe duymuyorum."

Erdoğan, küresel ve bölgesel gelişmeler bağlamında kritik bir dönemde düzenlenen İkinci Denizcilik Zirvesi'nin sonuçlarının sektöre bu gayretlerinde yardımcı ve yol gösterici olacağına inandığını aktardı.

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