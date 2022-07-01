Karaismailoğlu, “İstanbul, boğazdaki gemi trafiğini Kanal İstanbul ile azaltıp seyir emniyetini arttıracağız."





DENİZ TAŞIMACILIĞIMIZ DÜNYA EKONOMİSİNİN MERKEZİ KÜRESEL TİCARETİN BELKEMİĞİDİR

Deniz taşımacılığının dünya ekonomisinin merkezi, küresel ticaretin de bel kemiği olduğunu dile getiren Bakan Karaismailoğlu, "İstatistikler, Dünyada Covid-19 nedeniyle yaşanan yaklaşık yüzde 30'luk ticari daralmanın, 2008 finansal krizinden daha derin olduğunu göstermektedir. Pandemi döneminde, bu zorlu süreçte, ülkemizin lojistik sektörü tüm diğer ülkelerdekiler gibi önemli bir sınav vermiştir. Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın etkilerine de hep beraber şahit olmaktayız. Tüm bu gelişmelere rağmen ülkemiz bu darboğazı, devlet aklıyla planlanan yatırımlar ve aldığı önlemler ve sektöre verdiği destekle güçlenerek çıkmıştır. Üç kıtayı birbirine bağlayan önemli jeostratejik ve jeopolitik konumuyla ülkemiz, aslında sadece deniz taşımacılığı sektörü açısından değil, ulaşımın her modunda lojistik bir üs olmaya aday bir ülkedir. Türkiye, 4 saatlik bir uçuş süresiyle; 1,6 milyar insanın yaşadığı, 38 trilyon dolar Gayrisafi Milli Hasıla ve 7 trilyon dolarlık ticaret hacminin olduğu bir pazarın tam ortasındayız. Asya-Avrupa kıtaları arasında en kısa, güvenli ve ekonomik uluslararası ulaşım koridoru olan "Orta Koridor"un anahtarı konumundaki ülkemizin uluslararası ticaretteki reddedilemez önemi her geçen gün artıyor" ifadelerini kullandı. Bakan Karaismailoğlu, son 20 yılda ulaşım ve iletişim altyapısına 183 milyar dolar yatırım yaptıklarına da dikkat çekti.