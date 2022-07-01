Şehit korucular ağıtlarla uğurlandı

Pençe-Kilit Operasyonu çerçevesinde bölücü terör örgütünün saldırısı sonucu şehit olan güvenlik korucuları Kemal Alim ve Hüseyin Sarı otopsi islemleri için Hakkari Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burda yapılan otopsiden sonra şehitlerin naaşı akşam saatlerinde Çukurca ilçe merkezine getirilerek Emir Şaban Camii'nde cenaze namazı kılındı.

Yakınları tarafından kürtçe ağıtlarla ve dualarla uğurlanan şehitlerin cenazesi Çığlı ve Akkaya köylerine defin edilmek üzere gönderildi.

Yapılan cenaze törenine Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Çukurca Kaymakamı Hasan Kurt, Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, İlçe Jandarma Komutanı Erkan Sağındık, silah arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.