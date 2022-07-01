SON DAKİKA | Yeni hız sınırı uygulaması başladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzasıyla, geçtiğimiz günlerde 81 il valiliğine, otoyollardaki otomobil hız sınırlarına ilişkin yazı gönderilmişti.
Yazıda, Karayolları Trafik Kanunu'nun "Hız Sınırları" başlıklı 50'nci maddesinde, "Motorlu araçların cins ve kullanım amaçlarına göre sürülebileceği en çok ve en az hız sınırları, şehirlerarası çift yönlü kara yollarında 90 kilometre/saat, bölünmüş yollarda 110 kilometre/saat, otoyollarda 120 kilometre/saat hızı geçmemek üzere yönetmelikte belirlenir" hükmünün yer aldığı anımsatılmıştı.
İçişleri Bakanlığı'nın, hız sınırlarını, yerleşim yeri dışındaki şehirlerarası çift yönlü kara yolları ile bölünmüş yollarda ve otoyollarda otomobiller için 20 km/saate kadar artırmaya yetkili olduğu ifade edilmişti.
UYGULAMA BUGÜN BAŞLIYOR
Bu doğrultuda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın da uygun görüşü alınarak otomobiller için otoyollarda yeni hız sınırları belirlendi.
Bugün başlayacak uygulama ile Edirne-İstanbul (Avrupa Otoyolu), İstanbul-Ankara (Anadolu Otoyolu), Niğde-Mersin-Şanlıurfa (Niğde-Tarsus kesimi, Tarsus-Şanlıurfa kesimi) ile Çeşme-İzmir-Aydın (Çeşme-İzmir kesimi ile İzmir-Aydın kesimleri) otoyollarının 120 kilometre/saat olan hız sınırı 10 kilometre/saat artırılarak 130 kilometre/saate çıkarıldı.
YENİ OTOYOLLARDA HIZ SINIRI 140 KİLOMETRE/SAAT OLACAK
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya-Kurtköy-Odayeri-Kınalı bölümü, Malkara-Çanakkale, Gebze-İzmir/Menemen-Çandarlı ve Ankara-Niğde otoyollarında ise 120 kilometre/saat olan hız sınırı 20 kilometre/saat artırılarak 140 kilometre/saate çıkarıldı.
Yapımı devam eden ve yeni projelendirilecek otoyollarda da 140 kilometre/saat sınırı geçerli olacak.
Uygulama kapsamında yol standartları dikkate alındı, otoyollardaki trafik işaretleme çalışmaları da tamamlandı.