Bakan Varank’tan ’Türkiye’de üretim yok’ diyenlere yanıt: Lafla değil icraatla cevap veriyoruz

"ÖZEL SEKTÖRÜN YATIRIMLARIYLA ÖVÜNMEYE DEVAM EDECEĞİZ"



Türkiye'nin Yerli Otomobili Projesi TOGG piyasaya çıkmadan önce 81 ilde toplam 1500 hızlı şarj istasyonu kurulacağını kaydeden Bakan Varank, şöyle devam etti:



"Türkiye'nin Otomobili Projesi bizim yönlendirmelerimiz ve desteklerimiz sayesinde şu anda Bursa'da hayata geçiriliyor. Gemlik'te fabrikanın inşaatı çok hızlı bir şekilde devam ediyor, inşallah yıl sonundan önce biz seri üretim araçlarımızın üretildiğini görebileceğiz. Dünyada trend elektrikli araçlarda, biz yine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak özel sektör tarafından hayata geçirilecek şarj istasyonları konusunda da öncülük ediyoruz. Türkiye'de 1500'den fazla yüksek hızlı şarj istasyonunun kurulacağı 300 milyon TL bütçeli şarj istasyonları destek programına çağrımızı yapmıştık. Ülkemizde yüksek hızlı şarj istasyonlarını yaygınlaştırmak için başlattığımız programımızın çağrısını sonuçlandırdık. 200'den fazla firmamızın başvurduğu bu programla bir yılda 1 milyar TL'ye yakın şarj istasyonu yatırımı inşallah devreye alınacak. Böylelikle Türkiye'nin otomobili piyasaya çıkmadan önce 81 ilimizin tamamında bin 500'den fazla yüksek hızlı şarj istasyonu devreye alınacak. Bütün bunlarda, işlerde devletin payı yok diyebilir miyiz? Bunlar özel sektör yatırımı; devletle bunların ne ilgisi var, diyebilir miyiz? Üretimden anlamıyorsanız, üretim cahiliyseniz devletle bunların ilgisi yok, diyebilirsiniz ama biz özel sektörün yatırımlarıyla övünmeye devam edeceğiz."



Yabancı yatırımcıların Türkiye'ye olan ilgisine dikkat çeken Varank, "Birileri ülkemizde sürekli yabancı yatırımcıyı korkutmaya çalışıyor ama biz buna rağmen tüm dünyadan yatırımcılar için ülkemizin bir güvenli liman olduğunu belirtiyoruz ve bu güvenli limanı her yerde pazarlamaya çalışıyoruz. Onların söylediği gibi bırakın ülkemizden yabancı sermaye kaçışını, aksine dünyanın en büyük şirketleri şu anda Türkiye'de yatırım yapabilmek için kapımızı çalıyor. Türkiye'nin bu noktadaki avantajları ortadadır" diye konuştu.