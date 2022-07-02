CHP’li başkan sözleşmeli memurların ikramiyelerini kesti

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem'in çifte standartları Türk Yerel Hizmet Sen Adana Şube Başkanı Selçuk Diker tarafından protesto edildi. Başkan Diker, "Değişik kurumlardan belediye başkanlarından gelen telefonlarla değil elini vicdanına koyarak görev yapmalısınız. Herkese ve her düşünceye eşit mesafede olmalısınız. Sözleşmeli 37 çalışanı yok sayarak ayrımcılık yaparak çalışma barışını adaleti hakkaniyeti görmezden gelecek şekilde bir sözleşme imzaladılar. Öncelikleri emekçinin, çalışanın alın teri olmalıydı" dedi.