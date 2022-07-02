CHP’li başkan sözleşmeli memurların ikramiyelerini kesti

CHP'li belediye daha önce 2020 yılında işten çıkardığı fakat mahkemeyle dönen sözleşmeli personelleri değişik yerlere sürgün gönderdi. Başkan Hülya Erdem, sözleşmelerini tek taraflı fesih edip işten çıkartmak için meclise sundu ancak oy çokluğuyla reddedildi.
Başkan Erdem bu kez sözleşmeli personellere mobbing uygulayarak çeşitli yerlere sürgün gönderdi. Başkan Erdem bununla da yetinmeyip toplu iş sözleşmesinde sözleşmeli memurları ikramiyelerden mağdur ederken, sosyal dengelerini vermedi.
Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem'in çifte standartları Türk Yerel Hizmet Sen Adana Şube Başkanı Selçuk Diker tarafından protesto edildi. Başkan Diker, "Değişik kurumlardan belediye başkanlarından gelen telefonlarla değil elini vicdanına koyarak görev yapmalısınız. Herkese ve her düşünceye eşit mesafede olmalısınız. Sözleşmeli 37 çalışanı yok sayarak ayrımcılık yaparak çalışma barışını adaleti hakkaniyeti görmezden gelecek şekilde bir sözleşme imzaladılar. Öncelikleri emekçinin, çalışanın alın teri olmalıydı" dedi.