Şehidin son mesajı yürekleri dağladı: Namazları teyemmüm ile kılıyoruz üzerimiz çok pisleniyor sıkıntı olmaz değil mi?

"VATAN İÇİN KOŞACAĞIM"

Serkan Taşcı'nın hafızlık öğretmeni Kemal Eftal Kabıoğlu ise Serkan'ın küçüklüğünü biliriz. Önce hafızlık yapmak istiyordu. Çok iradeli biriydi. Herkesin sevdiği bir insandı. Şu an burada hafızlık yaparken arkadaş olduğu Türkiye'nin her yerinden insanlar var. Herkesin gönlünde eriten biriydi. Hafızlığı bitirdi, ilahiyat okudu ama onun gönlünde askerlik vardı. Ağabeyi de hafızlık okumuştu. Vatanını çok seviyordu. Kendi İslami ilimlerde de geliştirebilirdi ama vatanına hizmet etmek onun gönlünde vardı. 'Bu vatan için koşacağım' derdi vardı. Önceki görüşmelerde de 'Silahın başında bekliyoruz, ne zaman olacak' derdi. Genç olmasına rağmen gözü karaydı. Farklı operasyonlarda 'Her an olabilir, hakkınızı helal edin' ifadeleri oluyordu. O mertebe bugüne nasipmiş. Ateş ciğerimizi yakıyor ama bir yandan da en yüksek mertebeye uğurladığımız için elhamdülillah diyoruz" şeklinde konuştu.

Diğer hafız arkadaşları da şehidin dinine düşkün ve çevresi tarafından çok sevilen bir olduğunu anlattılar.