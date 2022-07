Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, öğrenci yurtlarının, Türkiye'nin her yerinde 15 Temmuz-1 Eylül arasında 18-25 yaş arası gençlerin ücretsiz konaklamalarına açık olacağını açıklaması öğrencileri sevindirdi. Üniversite öğrencileri, KYK yurtlarında gençlerin ücretsiz konaklama imkânı bulabileceğini belirterek, "81 ilde kalacak bir evimiz, gezecek çok tarihi yerimiz var. Gençler artık özgürce tatil yapabilecek" dedi. Üniversite öğrencileri SABAH'a duygularını anlattı.AnkaraYıldırım BeyazıtÜniversitesi:"Tatillerde nerede kalacağız?", "Ne kadar para harcarız?", "Oteller çok pahalı" gibi sorulardan bizi kurtarıp sadece tatilin tadını çıkarmamızı sağladığı için Cumhurbaşkanımıza minnet borçluyuz. Bu yaz tatil güzel geçecek.Edirne Trakya ÜniversitesiLaboratuvar Teknolojisi2. Sınıf Öğrencisi:Bu yaz Türkiye'nin istediğimiz şehrinde ücretsiz olarak konaklamak için yurtların kapısını biz gençlere açan, her zaman gençlerin yanında olan ve desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum.Bitlis Eren Üniversitesi Çevre Sağlığı 1. Sınıf Öğrencisi:Sayın Erdoğan'ın 15 Temmuz-1 Eylül arasında öğrenciler için KYK yurdunda ücretsiz kalınması açıklaması çoğu arkadaşlarımız ve benim için de çok iyi karar oldu. Uzayan sınav tarihleri ve bütünleme sınavları için yerinde oldu.İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü:Şimdiden hangi şehre seyahat etmeliyiz gibi eğlenceli araştırmalara başladık. Bu müjde sayesinde birçok üniversite öğrencisi yaz ayında farklı bir şehre daha kolay yolculuk yapacak, kendi ülkesini, ülkesinin farklı kültür ve insanlarını daha yakından tanıyacak.Trakya Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 2. Sınıf:Cumhurbaşkanımıza 18-25 yaşında olan arkadaşlarımıza ülkemizin her yerini gezerken konaklama sorunumuzu ortadan kaldırdığı için teşekkür ediyorum. Allah başımızdan eksik etmesin.AnkaraÜniversitesiZiraatFakültesi:Pandemi nedeniyle okullarımızdan uzak kalarak yapmak istediklerimizi ertelemek zorunda kalmıştık. Bu yaz ise tüm ertelediklerimizi yapma fırsatımız doğdu. 81 ilde kalacak bir evimiz, gezecek çok tarihi yerimiz var.İstanbul Gelişim Üniversitesi Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Bölümü:İETT'ye yapılan yüzde 40'lık zamdan öğrencilerin muaf tutulmamasıyla hiçe sayıldık. İstanbul öğrenciler için yaşanmaz bir şehir haline geldi. Cumhurbaşkanımızın kararı ile ülkemizin dört bir yanını görmek isteyen bizlere sunulan konaklama imkânı değerli olduğumuzu gösterdi.