Trabzon’un fethinin tarihi artık 15 Ağustos

Trabzon'un Fatih Sultan Mehmed tarafından fethedildiği tarih, 1960'ların başında 26 Ekim 1461 olarak kabul edildi. Kentte o günden bu yana her 26 Ekim'de resmi törenler düzenlenip kutlamalar yapıldı. Ancak geçen şubatta, fethin tarih olarak yanlış kutlandığı tartışmaları başlayınca, Büyükşehir Belediyesi de tarihin 15 Ağustos olarak değiştirilmesi girişiminde bulundu. Trabzon Valiliği de konuyu Türk Tarih Kurumu'na sordu. Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Türk Tarih Kurumu (TTK) üyesi Prof. Dr. Hikmet Öksüz'ün katılımıyla basın toplantısı düzenlendi. Ustaoğlu, incelemeler sonrası kentin fetih tarihinin 15 Ağustos olarak değiştiğini duyurdu.