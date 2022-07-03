Tunç Soyer’in zam oyununu TCDD bozdu

İzmirBüyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in kentteki toplu ulaşım araçlarına biniş ücretlerine yapmak istediği fahiş zam TCDD'den döndü. İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir 6. İdare Mahkemesi'nin verdiği yürütmeyi durdurma kararı doğrultusunda mart ayından bu yana toplu ulaşım araçlarına her ay başında ÜFE oranında yaptığı zamları geri çekmek zorunda kalınca bu sefer UKOME Genel Kurulu'na tam bilet ücretinin 10 lira 23 kuruşa çıkarılması yönünde öneri sundu.Büyükşehir Belediyesi'nin önerisi başta TCDD 3. Bölge Müdürlüğü olmak üzere UKOME üyesi diğer kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin oylarıyla ve oyçokluğu ile geri çevrildi. Yine TCDD'nin talebiyle mart ayındaki eski tarifeye geri dönüş kararı alındı. Alınan karar doğrultusunda tam bilet ücreti 7 lira 64 kuruştan 6 lira 50 kuruşa, 2 lira 58 kuruş olan öğrenci biniş ücreti ise 2 lira 20 kuruşa çekildi. Soyer'in tam bilet 10 lira 23 kuruş olsun önerisi ile kötü yönetiminin faturasını İzmirliye kesmek istemesi skandal olarak nitelendirildi.