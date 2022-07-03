Yine metrobüs yine yangın

İstanbul'da toplu taşıma araçlarının arızalanması ve yanması vakalarına bir yenisi eklendi. Haliç'te seyir halindeki metrobüste bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Büyük panik yaşayan yolcular metrobüsten hızlıca inerken, yangını itfaiye ekipleri söndürdü.Cumartesi günü işlerine gitmek için toplu taşıma sisteminden faydalanmak isteyen İstanbullular bir kez daha kötü bir sürprizle karşılaştı. Sabah 09.00 sıralarında Haliç Köprüsü üzerinde Zincirlikuyu yönüne doğru hareket halinde bulunan bir metrobüs aracında dumanlar yükselmeye başladı.Motor kısmından alev alan metrobüste bulunan yolcular hızlıca araçtan inerken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan alevler söndürüldü. Ekiplerin soğutma çalışmaları sonrasında metrobüs çekici yardımıyla bölgeden uzaklaştırılarak garaja götürüldü.