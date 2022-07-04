CHP’li belediyenin tuvalet işletmecisi çeyrek milyonluk uyuşturucu ile yakalandı

SATIŞI TUVALETTEN YAPIYORMUŞ

Ozan I.'ın İstanbul'dan getirdiği sentetik hapları tanesi 50 liradan sattığı ve sevkiyatı tuvaletten yürüttüğünü tespit eden Narkotik timler operasyon için düğmeye bastı. Önceki gün işlettiği tuvalette gözaltına alınan Ozan I.'nın hapları klozet kapaklarının altına yerleştirerek gelen müşterilere hangi tuvalete gireceğini işaret ederek sattığı ortaya çıkarken, evde yapılan aramalarda 3024 adet Smyra Sentetik hap, 21 adet Xanax ve 6 adet Regapen ele geçirildi.