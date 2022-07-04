"9 GÜN AÇ SUSUZ VE UYKUSUZ BIRAKTILAR"

Sonra yemek yemeyecek ve uyumayacak insanların listesi geldi. Benim ismimi de okudular. Bu, tam 9 gün devam etti. Duvara asılmış, 60-70 santimetre boyutunca demir borular var, onun üzerine de ipler bağlı, herkes elini ipe geçiriyor, orada bekliyor. Uyku yok, yemek de verilmiyor, sadece su veriliyor. Ama diğerlerine yemek geliyor. Yemek ortaya geliyor, asker kapıda bekliyor biz de öyle bakıyoruz… Sağcı ve solcu gençler de asker görmeden gömleklerinin arasına birer parça ekmek koyuyor ve asker gittikten sonra o birer parça ekmeği bize veriyordu. Bu şekilde tam 9 gün devam etti.

"BİR AY BU ŞEKİLDE İŞKENCE ETTİLER"

Uyumamak ve aç durmak insanı şuursuzlaştırıyor, bizi bu şekilde sorguya aldılar. 9 günden sonra 1 ay işkence yaptılar. Hem falaka, hem çıplak gece dışarı çıkarıp soğuk suda gezdirme… Falaka için yatırıyorlar, ayaklarına tahta bağlayıp vuruyorlar. Ayakların şişip yürüyemez hale geldiğin zaman ayağa kaldırıyorlar, yere su döküyorlar, asker başında 'Zıpla' diyor. Ayaklarınıza kan oturmaması için o suyun üzerinde zıplıyorsunuz. Ondan sonra copla eline vuruyorlar, bu sefer elini yere vurdurarak kanın dağılmasını sağlıyorlar. Bir ay bu şekilde işkence ettiler.