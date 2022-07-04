İzmir’de içme suyuna yine zam

İzmir'de son dönemlerde gelen zamlar ile birlikte tartışmalara neden olan İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) geçtiğimiz aylarda zam oranlarını Üretici Fiyat Endeksi'ne (ÜFE) bağlama kararı almıştı. 30 Ekim 2021 tarihinde gerçekleştirilen İZSU Genel Kurul Toplantısında içme suyuna 2022 yılı Ocak ayında yüzde 30, Haziran ayında ise yüzde 15,5 zam yapılması kararlaştırılmıştı.

SOYER ZAMMI OTOMATİĞE BAĞLADI

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer bu zamlara ilave olarak elektrik fiyatlarındaki artışı gerekçe göstererek içme suyu zam oranlarını TÜİK'in açıkladığı aylık ÜFE oranlarına bağlama kararı aldı. Dolayısı ile de içme suyuna her ay zammın önü de açılmış oldu.

YÜZDE 6,77 ZAM GELDİ

Haziran ayı enflasyon oranının açıklanması ile birlikte suya gelen son zam da netleşmiş oldu. TÜİK tarafından açıklanan rakamlara göre aylık Üretici Enflasyonu yüzde 6,77 açıklandı. Son enflasyon farkının Ağustos ayı faturalarına yansıtılması bekleniyor.