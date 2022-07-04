Son dakika: Rusya hamleye hazırlanıyor! Flaş açıklama: Karşılık vereceğiz

Lavrov, "Bakanlığımızın değerlendirmelerine göre, büyükelçilik normal şekilde çalışabilecek durumda değil. Elbette, Bulgar meslektaşlarımıza karşılık vereceğiz." dedi.

Türkiye'de, Rus bandıralı yük taşıyan bir geminin tutulması meselesine de değinen Lavrov, söz konusu durumun incelenmesi gerektiğini belirterek "Gemi, Rus bayrağı atında çalışıyor ve Kazakistan'a ait. Gemideki yük ise Estonya ve Türkiye arasındaki sözleşme çerçevesinde taşınıyordu." diye konuştu.

Venezuela Dışişleri Bakanı Faria da Rusya'nın Ukrayna'daki eylemlerini desteklediklerini belirterek, "Rusya, diyaloğa ve müzakerelere hazır. Bunu görüyoruz ve destekliyoruz. Rusya ve Ukrayna'nın çıkarlarını dikkate alacak anlaşmaların imzalanacağını umuyoruz." ifadelerini kullandı.