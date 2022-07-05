Başbağlar katliamının acı hafızası: Ateşi sönmedi kara dumanı dağılmadı

Bölücü terör örgütü PKK, 29 yıl önce 5 Temmuz 1993'te Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar Köyü'ne baskın düzenledi. 100 katille köye saldıran PKK 27 kişiyi kurşuna dizdi, 6 kişiyi de yakarak öldürdü. 33 kişinin katledildiği Başbağlar Köyü'nde 191 hane yıkıldı, 585 boş kalaşnikof mermisi bulundu. Yaşanan terör saldırısının sır perdesi hiç aralanmadı. Acı hafızalarını 29 yıldır diri tutan Başbağlılar adalet için katliamın yıl dönümünde adalet aramaya devam ediyor. Başbağlar Köyü Derneği de İstanbul'da Fatih Anıt Parkı'nda anma programı düzenledi. Katledilen 33 yurttaş için Kur'an okundu, adalet istendi.

ÖRGÜT PROPAGANDASI YAPIP ÖLDÜRMÜŞLER

Katliamın işlenişi anlatan Başbağlar Köyü Dernek Başkanı Mehmet Ali Dikkaya "Teröristler akşam ezanının bitmesiyle dört koldan köyü sarmışlar. O esnada camimizde 22 kişi varmış, onları çıkarmışlar. Daha sonra evlere girip isim isim insanları toplamışlar. Köyün çıkışındaki bir meyda götürmüşler. Örgüt propagandası yapıp 27 kişiyi kurşuna dizmişler, bir kişiyi de kundakları bir araca sokup yakarak şehit etmişler. Biri kadın ve biri çocuk 5 kişiyi de evleri kundaklayarak öldürmüşler. Köyümüzdeki okul ve lojmanlar dahil 210 haneden 191'i yakılarak yıkıldı, 4 araç da kundaklandı. Oradan tam 585 boş kalaşnikof mermisi toplandı" diye konuştu.

ŞEHİTLER ÜST ÜSTE KAMYONA DİZİLMİŞTİ

Katliam sırasında İstanbul'da bulunduğunu belirten Dikkaya acı haberin ardından Başbağlar'a gittiğinde karşılaştığı manzarayı tüm çıplaklığıyla SABAH'a anlattı: Saat 15.30'da köye vardığımda şehitlerimiz hala yerde yatmaktaydı, vücutları paramparçaydı. Çok yakından ve çokça kurşun sıkmışlardı. Şehitlerimiz tıpkı bir çuval gibi köy hizmetleri kamyonunun arkasına üst üste saygısızca atılmıştı. Yangın devam ediyordu, tek bir müdahale yapılamamış en ufak yardım bile gelmemişti. Atom bombası atılmış gibi bir izlenim vardı orada. Dehşet görüntüler vardı.

OYUNA KURBAN GİTTİK

"Kimseyle bir sorunumuz yoktu, köyde jandarma da yoktu, polis de yoktu herhangi bir güvenlik veya kolluk kuvveti de yoktu. Türkiye'de alevi sünni çatışması çıkarmak isteyenler Sivas'tan sonra Başbağları seçmişti. Türkiye'yi kaosa sokmak isteyen karanlık güçlerin oyununa kurban gittik."

NEDEN MÜDAHALE EDİLMEDİ

Katliamla ilgili acı sorular soran Dikkaya "Anlatmaktan bıkmadık, anlaşılmamaktan bıktık. 29 yıldır soruyoruz. Karakol Komutanı o gün neden telefona gelmedi? Yangına neden hiç müdahale edilmedi? Savcılık ve güvenlik güçleri neden 14 sonra geldi? Cenazelere neden otopsi yapılmadı? Tanıklar ve sanıklar neden hiç karşı karşıya gelmedi? Bir yıl sonra itirafçı zanlı mahkemeye çıkarıldığında verdiği şifre ve gerçek isimler neden hiç dikkate alınmadı?" ifadelerini kullandı.