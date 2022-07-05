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Giriş Tarihi: 5.7.2022

Başbağlar’da yaralar hâlâ kanıyor

HARUN SEKMEN HARUN SEKMEN
Başbağlar’da yaralar hâlâ kanıyor
Terör örgütü PKK, bundan tam 29 yıl önce Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar Köyü'ne 100 kişilik terörist grup ile düzenlediği baskında önce akşam namazı için camiye giden 22 kişiyi ve araziden köye gelen 4 vatandaşı kurşuna dizdi. Köydeki 191 ev, ahırlar, cami ve okul canilerce ateşe verildi. Biri kadın 4 kişi diri diri yakıldı, toplam 33 kişi şehit oldu.
Başbağlar Köyü Dernek Başkanı Mehmet Ali Dikkaya, "29 yıl geçti, değişen bir şey olmadı. Katliamın failleri ve perde arkasındaki güçlere ulaşılmadı. Bu katliam Türkiye'nin milli birliğine kastedilme girişimiydi. Biz davanın bütün yönleriyle yeniden ele alınmasını istiyoruz. Bugün de Fatih Anıt Park'ta şehitlerimiz için Kuran tilaveti gerçekleştireceğiz. İstiklal Marşımızı okuyacağız. Ve hatim duasını yapacağız" dedi.
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Başbağlar’da yaralar hâlâ kanıyor
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