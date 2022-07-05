Meclis üyesine şişeyle saldırdı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Menemen İlçe Başkanlığı yöneticisi Erdal Güneş, İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hasan Ünal'a şişeli saldırıda bulundu.Sosyal paylaşım hesabından saldıraya ilişkin açıklamada bulunan Menemen Belediye Başkanvekili Aydın Pehlivan, Güneş'in, Ünal'ın başına arkadan vurduğunu belirterek, "Bu saldırıyla Ünal'ın hayatına kastetmiştir. Menemen CHP İlçe Örgütü'nün bu kişi ile ilgili gerekeni yapacağına inanıyor, Menemen Belediye Meclis Başkanlığı sorumluluğum gereği konunun takipçisi olacağımın bilinmesini istiyorum. Bu vesile ile Belediye Meclis Üyemiz Hasan Ünal'a, maruz kaldığı bu tatsız ve talihsiz olaydan dolayı geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.CHP'li Erdal Güneş'in saldırısına uğrayan Hasan Ünal, saldırının bir mekânda gerçekleştiği bilgisini paylaştı. Ünal, "Buca'da bir mekânda oturuyorduk. Buca CHP ilçe yöneticileri de vardı. Hatta bazı arkadaşlar beni görünce geldi, selamlaştık. Fakat ben şahsı orada hiç görmedim. Lavaboya kalktığım sırada kafamın arkasına şişeyle vurdu. Ben ne olduğunu anlamadan kanlar içinde kaldım. Darp raporu aldım fakat şikâyetçi olmadım" dedi. Menemen ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hasan Ünal, geçen yıl CHP'den istifa etmiş, partisiyle ilgili yaptığı sert eleştirilerle basında gündeme gelmişti.