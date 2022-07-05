Pençe-Kilit’ten acı haber: 2 şehit

Pençe-KilitOperasyonu bölgesinde teröristlerce yapılan taciz atışında Piyade Uzman Çavuş Serhat Bal (29) şehit oldu. Şehidin acı haberi Düzce'nin Gölyaka ilçesine bağlı Bakacak Köyü'nde yaşayan babası Ahmet Bal'a verildi. Bekâr olan şehidin vatani görevi sonrası askerlik mesleğini tercih ederek uzman çavuş olduğu öğrenildi. Şehidin cenazesi bugün düzenlenecek törenle Bakacak Köyü Mezarlığı'na defnedilecek.Yine Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 21 Haziran'da teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan Piyade Uzman Çavuş Enes Özgül, tedavi gördüğü hastanede dün şehit düştü. Özgül'ün şehadet haberi İstanbul Gaziosmanpaşa'daki babaocağına ulaştı. Isparta'da yetiştirme yurdunda büyüyen şehidin, operasyona gitmeden önce yetiştirme yurdundan öğretmenine yazdığı vasiyet yürekleri dağladı. Şehit Özgül vasiyetinde şu ifadelere yer verdi: "Ömer hocam kritik bir operasyona gideceğim Pençe-Kilit'te. Sizden bir istirhamım şudur; eğer şehit olursam adım ve soyadım bir çocuk esirgeme kuruluşuna verilsin. Orada büyüyen çocuk şehit olma hayaliyle büyüsün. Hepiniz hakkınızı helal edin."