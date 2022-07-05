Son dakika: Hacı adayları ilk tövbenin kabul edildiği Rahmet Tepesi’nde





Dünyanın dört bir yanından 1 milyon Müslüman'ın hacı olmak için arife günü ve Kurban Bayramı'nda bulunacakları Arafat, Müzdelife ve Mina'da geri sayım başladı. Mekke'den Arafat bölgesine giden yollarda bakım çalışmaları hızlandırılırken, Arafat'ta çadırların kurulması ile ilgili çalışmalar ivedilikle sürüyor.