Son dakika: Hacı adayları ilk tövbenin kabul edildiği Rahmet Tepesi’nde

Son dakika haberi: Suudi Arabistan'da binlerce hacı adayı mukaddes topraklara gelmeye devam ederken, haccın önemli şartlarının hayata geçirileceği Arafat, Mina ve Müzdelife'de hazırlıklar son hızıyla devam ediyor.
Dünyanın dört bir yanından 1 milyon Müslüman'ın hacı olmak için arife günü ve Kurban Bayramı'nda bulunacakları Arafat, Müzdelife ve Mina'da geri sayım başladı. Mekke'den Arafat bölgesine giden yollarda bakım çalışmaları hızlandırılırken, Arafat'ta çadırların kurulması ile ilgili çalışmalar ivedilikle sürüyor.
Hac farizasını yerine getirmek için Mekke'ye gelen hacı adayları da Arafat bölgesi, Müzdelife ve Mina'daki kutsal mekânları ve Cebel-i Rahme Tepesi'ni (Rahmet Tepesi) ziyaret ederek kendilerini hacca hazırlıyor. Özellikle Hz. Adem ve Hz. Havva'nın yeryüzüne indirildikten sonra buluştukları yer olan Rahmet Tepesi'nde yoğunluk yaşanıyor.
Rahmet Tepesi'ne dakikalar içerisinde ulaşan hacı adayları, ilk tövbenin kabul edildiği tepede dua ediyor. Ayrıca hacı adayları, arife gününde Arafat ve Müzdelife'de vakfe için bulunacakları yerler ile Mina'da şeytan taşlayacakları mekânları gezerek ön bilgi alıyor.
"HAC ARAFAT'TA BULUNMAKTIR"
Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Eğitim Daire Başkanı Dr. Fatih Kurt, gazeteciler eşliğinde Arafat bölgesini gezerek bilgiler verdi. Hz. Muhammed'in "Hac, Arafat'ta bulunmaktır" hadis-i şerifini hatırlatan Kurt, Arafat'ın derin izler taşıdığını ve herkesin aynı anda, aynı zamanda Arafat vakfesini yaptığını söyledi.
Kurt, "Burada yapılan ibadet durmaktır. Arafat, bütün Müslümanların ayağa kalktığı, ayağa kalkması için dua edilip ortak gözyaşının aktığı büyük bir mekândır" dedi.
TÜRKİYE'DEN 37 BİN 770 HACI ADAYI KUTSAL TOPRAKLARDA
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliğine (TÜRSAB) bağlı seyahat şirketlerinin organizasyonuyla 37 bin 770 hacı adayı kutsal topraklara ulaşmış, hacı adaylarının bir kısmı Medine'ye bir kısmı da Mekke'ye varmıştı.
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Medine'deki hacıların da Mekke'ye intikalinin sağlanmasıyla Türkiye'den yola çıkan 37 bin 770 hacı adayı huşu içinde ibadetlerini yerine getiriyor.