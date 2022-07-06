15 Temmuz şehitleri adına fidanlar toprakla buluştu! Bakan Derya Yanık: Ormanlar ülkemize nefes, şehitlere dua olsun

BU MİLLETİN EVLADI OLMAKTAN GURURLUYUM

Bu milletin evlatlarının koşa koşa vatan müdafaasına gittiğini söyleyen Yanık, şöyle devam etti:

"Ben bu milletin evladı olmaktan her zaman gurur duydum elhamdülillah. Ama 15 Temmuz gecesi bir kez daha gurur duydum, 15 Temmuz, kahramanlık destanlarının çok uzakta olmadığını, gerektiğinde yeniden kuvveden fiile çıkacağını bize bir kez daha göstermiş oldu. Minarelerden okunan selaları duyar duymaz 'bu bir seferberliktir' deyip koşan vatandaşlarımızın olduğunu biliyoruz. Sonrasındaki konuşmalarımızda, onların ifadelerinde o ruh halini çok canlı bir biçimde aktardılar. Bizler de buna tanık olduk. Cumhurbaşkanımızın çağrısı ile bir an bile tereddüt etmeden canını tehlikeye atan, gözünü sakınmadan kurşunların üzerine giden bir millet başka türlü açıklanamaz, ancak bir kahramanlık destanıyla açıklanabilir."