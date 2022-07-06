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Giriş Tarihi: 6.7.2022 12:39

DEAŞ şüphelisi 14 kişi adliyede

BEKİR COŞKUN
DEAŞ şüphelisi 14 kişi adliyede

Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan 14 şüpheli adliyeye gönderildi.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ile örgüt adına para transferleri gerçekleştirdiği ve para transferini kurdukları uluslararası ticaret şirketleri ile DEAŞ terör örgütüne hem finans hem ekipman sağlayan ve haklarında MASAK Raporu bulunan şahısların tespitine yönelik olarak yaptığı çalışmada, 14 şüpheliyi 30 Haziran'da gözaltına aldı.

Terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği, örgüt adına para transferleri gerçekleştirdiği ve para transferini kurdukları uluslararası ticaret şirketleri ile DEAŞ terör örgütüne hem finans hem ekipman sağlayan ve haklarında MASAK Raporu bulunan İ.H, A.A, Y.A. ve M.N.'inde aralarında bulunduğu 14 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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DEAŞ şüphelisi 14 kişi adliyede
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