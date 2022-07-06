DEAŞ şüphelisi 14 kişi adliyede

Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ile örgüt adına para transferleri gerçekleştirdiği ve para transferini kurdukları uluslararası ticaret şirketleri ile DEAŞ terör örgütüne hem finans hem ekipman sağlayan ve haklarında MASAK Raporu bulunan şahısların tespitine yönelik olarak yaptığı çalışmada, 14 şüpheliyi 30 Haziran'da gözaltına aldı.

Terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği, örgüt adına para transferleri gerçekleştirdiği ve para transferini kurdukları uluslararası ticaret şirketleri ile DEAŞ terör örgütüne hem finans hem ekipman sağlayan ve haklarında MASAK Raporu bulunan İ.H, A.A, Y.A. ve M.N.'inde aralarında bulunduğu 14 şüpheli adliyeye sevk edildi.