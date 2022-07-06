Son dakika: Bakan Koca’dan Doktor Ekrem Karakaya üzerinden algı yapan Kemal Kılıçdaroğlu’na cevap!

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Konya Şehir Hastanesi'nde öldürülen doktor Ekrem Karakaya'yı alet ederek yaptığı çirkin paylaşımla ilgili "Bir hekimin katledilmesi karşısında zerre kadar üzüntü içermeyen şu sözleri milletimizin vicdanına havale ediyorum. Bizim yüreğimiz yanıyor Kemal Bey. Biraz da olsa üzgün görünemez miydiniz?" açıklamasında bulundu.