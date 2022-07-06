SON DAKİKA: Gıda sanayiinde casus şoku! Soruşturma başladı, yakalandı! Türk şirketlerin bilgilerini ele geçirip şantaj yapmış

KİMLİĞİNİ DEĞİŞTİRDİ

İran İslam Cumhuriyeti vatandaşı olan Ali Aydın'ın soyadını değiştirmeden önceki adının Ali Haji Mohammad Jafari olduğu, Türkiye'ye geldikten bir süre sonra Türk vatandaşlığına geçerek soyadını Aydın olarak değiştirdiği tespit edildi.

SANAYİ CASUSLUĞU

Soruşturmanın detaylarına SABAH ulaştı. Şüpheli Ali Aydın'ın Türk şirketlerden yasadışı yollarla temin ettiği bilgileri servis ettiği gibi aynı zamanda bu bilgileri kullanarak Türk şirketlerden yüklü miktarda paralar talep ettiği belirlendi. Zanlının talep edilen parayı vermeyen şirketleri ise İran'da bir daha iş yaptırmama, şirket yetkililerini bir daha İran'a sokmama gibi tehditler yaptığı öğrenildi. Ali Aydın'ın evinde ve işyerinde yapılan aramalarda birçok şirkete ait çok sayıda matbu ve dijital veriye el konuldu.