Tahıl koridorunun merkezi Türkiye





ENERJİ ALANINDA ORTAK PROJELER: İtalya'nın Türkiye-AB ilişkilerindeki desteği için kendilerine teşekkür ettik. İtalya, Türkiye'nin üyeliğinin Avrupa Birliği'ne sağlayacağı katma değerin bilincindedir. Bu desteğin güçlenerek devam edeceğine inanıyorum. Özellikle de zirve vesilesiyle Ukrayna krizini ayrıntılı bir şekilde ele aldık. Rusya ile Ukrayna'nın müzakere sürecine geri dönülmesi, tahıl ile ilgili BM planıyla görüş alışverişinde bulunduk. Libya başta olmak üzere diğer bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunduk. İtalya enerji alanında önemli bir ortağımızdır. Karadeniz'deki Sakarya gaz sahasında işbirliğimiz dahil enerji güvenliğine dair ortak proje ve çıkarlara değindik.

KARADENİZ KORİDORU ÇOK ÖNEMLİ: Karadeniz koridoru çok büyük önem ifade ediyor. Konuyla ilgili olarak gerek Sayın Putin gerek Sayın Zelenski'nin yaklaşımları önem arz ediyor. Görüşmelerimizi devam ettiriyoruz. Bu tahılın ama buğdaydı, ama arpaydı, ayçiçeği yağıydı, bunların dünyaya ulaşımı söz konusu. Bizim şu anda bu konularda sıkıntımız yok fakat dünyada sıkıntı var, özellikle Afrika'da ciddi sıkıntı söz konusu. Bizler her iki lidere aracı olmaya, BM çatısı altında Sayın Gutterres'le görüşerek devam ettirmeyi istiyoruz. 1 hafta 10 gün içinde görüşmelerimizi yoğunlaştırıp neticeye ulaşmaya çalışacağız.



'BİRLİKTE ÇALIŞMAK İSTİYORUZ'

Başkan Erdoğan'ın ardından konuşan İtalya Başbakanı Draghi ise şu ifadeleri kullandı:

TÜRKİYE'NİN ÇABALARI TAKDİRE ÇOK ŞAYAN: Karşımızda büyük sınamalar var. Birlikte çalışmak istiyoruz. İtalya ve Türkiye, aynı zamanda Kiev'e destek veriyor. Müzakere bazlı çözüm arayışındalar. Türkiye'nin arabuluculuğu için büyük takdirimizi ifade etmek istiyorum, özellikle tahıl alanında. Bu çabaları takdire çok şayan. Dünyanın en fakir ülkelerinde çok ciddi problemlere yer açabilecek bir sınırlamadır bunlar.