Tahıl koridorunun merkezi Türkiye

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan İtalya Başbakanı Mario Draghi'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. Erdoğan ve Draghi'nin başkanlığındaki Hükümetlerarası Zirve Oturumu'nun ardından iki ülke arasında 9 anlaşma imzalandı. Erdoğan ve Draghi daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi. Başkan Erdoğan, ikili ticaret hacminin 25 milyar doları aşmasını beklediklerini belirterek Türk-İtalyan Üniversitesi'nin kurulması için girişimde bulunacaklarını ifade etti. Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkanlar şöyle:
25 MİLYAR DOLARI AŞACAĞIZ: Bölgesel, küresel konularda görüş alışverişinde bulunduk. Birçok alanda ilişkilerimizin kurumsallaşmasını pekiştirecek 9 anlaşmayı imzaladık. Ekonomik ve ticari ilişkilerimiz her geçen gün gelişiyor. Ticaret hacmimiz geçen sene yüzde 34'lük artışla 23 milyar doların üstüne çıktı. İkili ticaretimizin bir özelliği de dengeli olması. Mevcut rakamlar bu sene 25 milyar dolar eşiğini rahatlıkla aşacağımızı gösteriyor.
SAVUNMADA İŞBİRLİĞİ: Üçüncü toplantı ve iş forumunu sene içerisinde düzenlemenin yararlı olacağı konusunda mutabıkız. Şirketlerimizi işbirliklerini artırmaları ve karşılıklı yatırımlarda bulunmaları yönünde teşvik etmeye devam edeceğiz. Askeri işbirliği ve savunma sanayii işbirliğimiz ayrı bir ehemmiyet taşıyor.
TÜRK-İTALYAN ÜNİVERSİTESİ KURACAĞIZ: Gündemimizde terörle mücadele de işbirliği olarak ayrıca önemli yer tutuyor. İtalya'dan beklentilerimizi kıymetli dostumla ikili görüşmede paylaştım. Sayın Başbakan ile göçün idaresi ve yasadışı göçle mücadele konularını ele aldık. Bu alanı istişareler ve ortak projelerle güçlendirmek istiyoruz. Halklarımız arasındaki yakın ilişkilerin pekiştirilmesini teminen eğitim ve kültür alanında atılabilecek adımları görüştük. Türk-İtalyan Üniversitesi'nin kurulması girişimi bunların içinde en önemlisidir.
ENERJİ ALANINDA ORTAK PROJELER: İtalya'nın Türkiye-AB ilişkilerindeki desteği için kendilerine teşekkür ettik. İtalya, Türkiye'nin üyeliğinin Avrupa Birliği'ne sağlayacağı katma değerin bilincindedir. Bu desteğin güçlenerek devam edeceğine inanıyorum. Özellikle de zirve vesilesiyle Ukrayna krizini ayrıntılı bir şekilde ele aldık. Rusya ile Ukrayna'nın müzakere sürecine geri dönülmesi, tahıl ile ilgili BM planıyla görüş alışverişinde bulunduk. Libya başta olmak üzere diğer bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunduk. İtalya enerji alanında önemli bir ortağımızdır. Karadeniz'deki Sakarya gaz sahasında işbirliğimiz dahil enerji güvenliğine dair ortak proje ve çıkarlara değindik.
KARADENİZ KORİDORU ÇOK ÖNEMLİ: Karadeniz koridoru çok büyük önem ifade ediyor. Konuyla ilgili olarak gerek Sayın Putin gerek Sayın Zelenski'nin yaklaşımları önem arz ediyor. Görüşmelerimizi devam ettiriyoruz. Bu tahılın ama buğdaydı, ama arpaydı, ayçiçeği yağıydı, bunların dünyaya ulaşımı söz konusu. Bizim şu anda bu konularda sıkıntımız yok fakat dünyada sıkıntı var, özellikle Afrika'da ciddi sıkıntı söz konusu. Bizler her iki lidere aracı olmaya, BM çatısı altında Sayın Gutterres'le görüşerek devam ettirmeyi istiyoruz. 1 hafta 10 gün içinde görüşmelerimizi yoğunlaştırıp neticeye ulaşmaya çalışacağız.
'BİRLİKTE ÇALIŞMAK İSTİYORUZ'
Başkan Erdoğan'ın ardından konuşan İtalya Başbakanı Draghi ise şu ifadeleri kullandı:
TÜRKİYE'NİN ÇABALARI TAKDİRE ÇOK ŞAYAN: Karşımızda büyük sınamalar var. Birlikte çalışmak istiyoruz. İtalya ve Türkiye, aynı zamanda Kiev'e destek veriyor. Müzakere bazlı çözüm arayışındalar. Türkiye'nin arabuluculuğu için büyük takdirimizi ifade etmek istiyorum, özellikle tahıl alanında. Bu çabaları takdire çok şayan. Dünyanın en fakir ülkelerinde çok ciddi problemlere yer açabilecek bir sınırlamadır bunlar.
Türkiye'nin burada merkezi rolü var. Temennim Rusya'nın bu girişime imkân vermesi ve bundan sonraki barış müzakerelerine bir açılış yapması. Ticari ilişkiler Akdeniz'in geçmişini belirlemiş olan ilişkilerdir. Göçmenlerde de doğru yönetim yapmamız lazım. Libya'da hem Türkiye hem de İtalya açısından istikrar son derece önemli. Barışın ve istikrarın sağlanması için Libya'da nelerin yapılması gerektiğini ele aldık. İki ülkenin bakış açısı, hedefleri olabildiğince birbirine yakın. Bu nedenle çalışmalarımızı sürdürme kararı aldık. Güvenlik koridorunun açılması lazım. Türkiye burada merkezi bir rol oynamakta.
SAMP-T KONUSUNDA İMZALARI ATALIM
SAMP-T, Türkiye-Fransa-İtalya arasında büyük önem arz ediyor. SAMP-T konusunda bir an önce imza safhasına gelelim istiyoruz. Çünkü bizim savunma sistemlerimiz için de bu büyük önem arz ediyor. Bu konuda Sayın Draghi'yle mutabakatımız tam, herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Aynı şekilde Macron'la da bu konuda mutabakatımız var. Temennim o ki bir an önce imzaları atıp yola devam edelim.
DOSTLUK ZİRVESİNE ÖZEL KONSER
BAŞKAN Erdoğan, Draghi onuruna Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi akşam yemeği verdi. Yemeğin ardından Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), külliyede İtalyan-Türk Dostluk Zirvesi adına özel konser düzen-l edi. Konseri, Erdoğan ile Draghi de izledi. Başkan Erdoğan, konser anısına Draghi'ye tablo hediye etti.
TÜRKİYE İLE İTALYA ARASINDA 9 ANLAŞMA
TÜRKİYE ve İtalya arasında Başkan Erdoğan ile Draghi'nin huzurunda 9 anlaşma imzalandı. Anlaşmalar şöyle: Savunma Sanayiinde Gizlilik Dereceli Bilgilerin Karşılıklı Korunması. Sürücü Belgelerinin Karşılıklı Olarak Tanınması ve Değiştirilmesi. Sivil Koruma Alanında İşbirliği. Sürdürülebilir Kalkınma Alanında İşbirliği. Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Alanında İşbirliği. Siyasi İstişarelere İlişkin Mutabakat Zaptı. Diplomatların Eğitimi Alanında İşbirliği Mutabakat Muhtırası. Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Uygulama Programının 2023-2025 Yılları İçin Yenilenmesine Yönelik Ortak Açıklama. Antalya Diplomasi Forumu (ADF) ile MED Diyalogları Arasında İşbirliği Niyet Mektubu.
İTALYA'YA YUNANİSTAN UYARISI
ÖZELLİKLE Yunanistan malesef mültecileri Ege ve Akdeniz'de geri itme çabalarında, gayretinde. Artık Avrupa'dan öte, yani Yunanistan, İtalya için de tehlike arz etmeye başladı. Geri itmelerde, düzensiz göçteki o insanlar nereye doğru sığınmaya çalışıyor? İtalya'ya doğru sığınmaya çalışıyor. Biz geri itmelerde elimizden gelen gayreti göstererek bu insanları denizlerden topluyoruz, kurtarmaya çalışıyoruz. Aynı sıkıntı İtalya'nın da başında var.